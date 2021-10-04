Bursa Emniyet Müdürlüğü, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirdi.
Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesindeki Atlı Polis Grup Amirliğinin yerleşkesinde düzenlenen etkinliğe, çeşitli okullardan gelen öğrenciler katıldı.
Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekiplerinin, hayvanlara karşı farkındalık oluşturmak konulu sunumunun ardından atlı birlikler manej alanında gösteri yaptı.
Gösterinin ardından ise çeşitli birimlerde yer alan eğitimli köpekler tanıtıldı.
Programının sonunda, öğrencilere hediyeler dağıtıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bursa'da polislerden 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği - Son Dakika