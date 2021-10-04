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Bursa'da polislerden 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği - Son Dakika

Bursa'da polislerden 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği

04.10.2021 15:39
Bursa'da polislerden 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği, System.String[]

Bursa Emniyet Müdürlüğü, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirdi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirdi.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesindeki Atlı Polis Grup Amirliğinin yerleşkesinde düzenlenen etkinliğe, çeşitli okullardan gelen öğrenciler katıldı.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekiplerinin, hayvanlara karşı farkındalık oluşturmak konulu sunumunun ardından atlı birlikler manej alanında gösteri yaptı.

Gösterinin ardından ise çeşitli birimlerde yer alan eğitimli köpekler tanıtıldı.

Programının sonunda, öğrencilere hediyeler dağıtıldı.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Bursa Emniyet Müdürlüğü, 4 Ekim, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da polislerden 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da polislerden 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği - Son Dakika
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