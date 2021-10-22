Bursa'nın Kestel ilçesinde, seyir halindeki tıra arkadan çarpan bir tır, yanarak kullanılamaz hale geldi.
Bursa- Ankara kara yolunda Ankara istikametine seyreden M.D. idaresindeki 60 AAF 107 plakalı tır, Gölbaşı rampasında aynı yönde giden B.Ş. yönetimindeki 11 AAF 710 plakalı tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle tırda yangın çıkarken, araçtan inen sürücü itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen ekipler araçtaki yangını söndürdü. Tamamen yanan tır kullanılamaz hale geldi.
Kaza nedeniyle Bursa-Ankara kara yolunun geliş ve gidiş istikametleri bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Trafik ekipleri alternatif güzergahlara yönlendiriyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bursa'da seyir halindeki tıra arkadan çarpan tır yandı - Son Dakika