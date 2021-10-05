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Bursa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 32 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bursa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 32 şüpheli yakalandı

05.10.2021 18:18
Bursa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 32 şüpheli yakalandı, System.String[]

Bursa'da silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyonda 32 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyonda 32 kişi gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ruhsatsız silah ticareti yapıldığı iddiasına ilişkin çalışma başlattı.

İl genelinde önceden belirlenen adreslere özel harekat, çevik kuvvet ve asayiş ekiplerinin de desteğiyle yaklaşık 450 polis tarafından şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kapıları "koçbaşı" ile kırılarak girilen adreslerde yapılan aramalarda 12 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 6 tüfek ve 2 bin 300 fişek ele geçirildi.

Operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bursa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 32 şüpheli yakalandı
Bursa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 32 şüpheli yakalandı
Bursa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 32 şüpheli yakalandı
Bursa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 32 şüpheli yakalandı
Bursa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 32 şüpheli yakalandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 32 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 32 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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