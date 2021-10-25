Bursa'da temizlik işçisinin bulduğu içinde altın olan çanta sahibine verildi - Son Dakika

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan işçinin, yol kenarında bulduğu içinde altın olan çanta sahibine ulaştırıldı.

Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Celal Yıldız (56), Şehreküstü Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda temizlik yaptığı sırada yol kenarında bir çanta buldu.

Yıldız'ın durumu şefine bildirmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi. Bu sırada çantayı kaybeden kadının da polis merkezine müracaatı olduğu tespit edildi. Çanta, tutanakla sahibine teslim edildi.

Celal Yıldız, gazetecilere, çantayı yol kenarında bulduğunu, sahibinin araca binerken çantayı bıraktığını veya düşürdüğünü tahmin ettiğini söyledi.

El çantasını görünce sahibinin gelip arayabileceğini düşünerek bir süre yanında taşıdığını belirten Yıldız, "Daha sonra simitçi arabasına sakladım ve hemen şefime haber verdim. Sonra polislere bilgi verdik. Polisler çantayı kaybeden kadınla yanımıza geldi, burada bir mağazada, çantanın içindekileri sayıp teslim aldılar " dedi.

Yıldız, altın ve bir miktar para bulunan çantayı görünce hiç tereddüt etmediğini ve hemen üstlerine haber verdiğini dile getirerek "Çanta sahibi 200 lira cebime yemek parası koydu. Para peşinde değildim. Bana para vermesini beklemedim. Aklımdan da geçirmedim. 200 liranın 100 lirasını da başkasına verdim. Parayla işim olmaz. Benim kişiliğim, gururum var. Helal çalışıp, helal kazanıp helal yemeye dikkat ediyorum. Bu yaşa kadar bilerek harama el uzatmadım." diye konuştu.

Bu arda, çantanın içindeki altın miktarı açıklanmadı.