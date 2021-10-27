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Bursa'da üretilen eğitim uçağı yıl sonunda gökyüzüyle buluşacak - Son Dakika

Bursa'da üretilen eğitim uçağı yıl sonunda gökyüzüyle buluşacak

27.10.2021 10:59

Bursa'da motor ve aviyonik sistemler haricinde yerli imkanlarla üretilen iki kişilik eğitim uçağının yıl sonunda semada olması planlanıyor.

Bursa'da motor ve aviyonik sistemler haricinde yerli imkanlarla üretilen iki kişilik eğitim uçağının yıl sonunda semada olması planlanıyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde faaliyet gösteren Uçaksan firması, 2018 yılından bu yana gerçekleştirdiği çalışmaların sonucunda "Very-Light Aircraft" (VLA) sınıfında 2 kişilik yerli eğitim uçağını projelendirerek üretimine başladı.

Tasarımı firmaya ait olan çok hafif uçak sınıfındaki hava aracının, motor ve aviyonik sistemleri dışındaki parçalarının üretiminin tamamı Kayapa Organize Sanayi Bölgesindeki tesislerde gerçekleştirildi.

Montaj aşamasında olan uçağın, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğündeki sertifikasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yıl sonunda uçurulması hedefleniyor.

Uçaksan firmasının kurucu ortağı Emre Balcı, AA muhabirine, projeye havacılık alanında gördükleri fırsatları değerlendirmek için 2018'de başladıklarını söyledi.

VLA sınıfında bir eğitim uçağı projelendirdiklerini anlatan Balcı, "Uçak genel olarak eğitim merkezleri ve genel havacılıkta kullanılan bir tip. Bunun Türkiye'de Hürkuş'tan sonra ikinci sertifikalı uçak olmasını istiyoruz. Hürkuş askeri alanda kullanılırken biz tamamen sivil alanda devam etmeyi planlıyoruz. Bu uçak sivil alanda yapılmış ilk sertifikalı uçak olacak. Amacımız bundan sonra Türk havacılığına aktif bir şekilde kendi uçaklarımızı kullandırmak." diye konuştu.

"Sınıfına nazaran çok üst düzey bir uçak olması planlandı"

Uçağın tüm tasarımının kendilerine ait olduğunu belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Uçağımızın tüm tasarımı ve üretimi bize ait. Uçağın motor ve aviyonik sistemler haricinde tamamını kendi tesislerimizde üretiyoruz. 750 kilogram toplam kalkış ağırlığına sahip. Tamamen karbon kompozit dediğimiz yüksek malzeme teknolojisine sahip. Bunun haricinde dijital ekranlardan oluşuyor. Uçağımızın üzerinde oto pilot sistemi de mevcut. Bunun yanında aletli iniş sistemlerine de uygun bir şekilde üretildi. Yani sınıfına nazaran çok üst düzey bir uçak olması planlandı. Motor dursa bile 62 kilometre hıza kadar uçma yeteneğine sahip bir uçak. Sonraki versiyonlarını da 6 kişilik olmak üzere farklı alanlara üretmeye başlayacağız."

Uçağın üretim aşamalarının bittiğini, montajın sürdüğünü dile getiren Balcı, "Bunu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde takip ediyoruz. Hedefimiz yıl sonuna kadar uçağı gökyüzüyle buluşturmak. Şu an eğitim merkezlerinde, tamamen yabancı uçaklarla eğitim alınıyor. Bizim buradaki hedefimiz yabancı bağımlılığını tamamen kaldırıp kendi ürettiğimiz yerli uçaklarımızı okullarımıza vermek. Uçak üretimi konusunda personellerimizi yetiştirmek. Bu sayede Türkiye'nin kendine has bir uçak üretim tesisinin olacağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Bursa'da üretilen eğitim uçağı yıl sonunda gökyüzüyle buluşacak
Bursa'da üretilen eğitim uçağı yıl sonunda gökyüzüyle buluşacak
Bursa'da üretilen eğitim uçağı yıl sonunda gökyüzüyle buluşacak
Bursa'da üretilen eğitim uçağı yıl sonunda gökyüzüyle buluşacak
Bursa'da üretilen eğitim uçağı yıl sonunda gökyüzüyle buluşacak

Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Bursa, Balcı, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da üretilen eğitim uçağı yıl sonunda gökyüzüyle buluşacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da üretilen eğitim uçağı yıl sonunda gökyüzüyle buluşacak - Son Dakika
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