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İnegöl'de zincirleme kaza: 4 yaralı - Son Dakika

İnegöl'de zincirleme kaza: 4 yaralı

18.10.2021 11:31

İnegöl'de zincirleme kaza: 4 yaralı Bursa'nın İnegöl ilçesinde zincirleme kazada 4 araç çarpıştı.

İnegöl'de zincirleme kaza: 4 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde zincirleme kazada 4 araç çarpıştı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa- Ankara yolunun İnegöl girişinde meydana geldi. Eskişehir istikametinden gelen Alper Çağlar idaresindeki 06 DB 2296 plakalı hafif ticari araç, kırmızı ışıkta bekleyen Nazım Yuyliyönetimindeki 16 LS 406 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hızlanan 16 LS 406 plakalı otomobil, önündeki Fatih Sarıidaresindeki 16 AOY 006 plakalı otomobile çarptı. Bu kez 16 AOY 006 plakalı otomobil önünde bekleyen Şeyma Sarıcayönetimindeki 16 F 0408 plakalı araca çarparak durabildi. Kaza sonucunda 4 aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine götürülerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

İnegöl'de zincirleme kaza: 4 yaralı
İnegöl'de zincirleme kaza: 4 yaralı
İnegöl'de zincirleme kaza: 4 yaralı
İnegöl'de zincirleme kaza: 4 yaralı
İnegöl'de zincirleme kaza: 4 yaralı
İnegöl'de zincirleme kaza: 4 yaralı
İnegöl'de zincirleme kaza: 4 yaralı

Tragger, İnegöl, Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İnegöl'de zincirleme kaza: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnegöl'de zincirleme kaza: 4 yaralı - Son Dakika
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