Bursa'da Ziraat Bankası, Ziraat Katılım ve Halkbank çalışanlarına eğitim verildi - Son Dakika

Bursa'da Ziraat Bankası, Ziraat Katılım ve Halkbank çalışanlarına "Etkili İletişim Teknikleri ve Motivasyon Geliştirme" konulu eğitim verildi.

Öz Finans-İş Sendikası tarafından yapılan açıklamaya göre, sendika tarafından kentteki bir otelde düzenlenen programda, eğitmenler, iletişim ve motivasyon, beden dili, yasal haklar başlıklarında verilen eğitimle kurumsal iletişimi geliştirmek, çatışma yönetimini öğrenmek, sosyal ilişkileri sağlıklı ve etkin biçimde yönetme becerisi kazanmak, bireyin güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olmasını sağlamak amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerini yer verilen Öz Finans-İş Sendikası Kadın Komitesi Başkanı Cennet Can, "Sendikamızca, bu sıkıntılı süreçte üyelerimizi bir nebzede olsa mutlu etmek için ne yapabiliriz sorusuyla yola çıktık ve eğlenirken öğreneceğimiz bir proje hazırladık. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının katkıları ile hazırladığımız projemizin konusu ise finans sektöründe çalışan üyelerimizin İletişim ve Motivasyonunu Arttırma Eğitimi'dir."

Programa, Öz Finans-İş Sendikası genel başkan yardımcıları Saim Esken ve Atıf Güdül ile şube başkanları katıldı.