Bursa'daki 'okul servisi' denetimi; 12 bin 417 TL ceza kesildi - Son Dakika

BURSA'da, 2 bin 443 kişilik jandarma personeliyle okul önleri ve çevresinde yapılan denetimlerde, 39 servis aracına yönelik 12 bin 417 TL ceza kesilirken, 3 servis de trafikten menedildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Güvenli Okul, Güvenli Gelecek' projesi kapsamında sorumluluk sahasında bulunan okullarda denetimlerini artırdı. Bu kapsamda 2 bin 443 kişilik personel ile 75 noktada yapılan kontrollerde denetlenen 419 okul aracından 39'una yönelik 12 bin 417 TL ceza kesilirken, 3 servis aracı da trafikten menedildi. Ayrıca 5 bin 647 kişinin sorgulandığı denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 33 kişi, gözaltına alındı. Denetimlerde ayrıca öğrenci, öğretmen, servis araç şoförleri, velilere yönelik trafik kuralları, kişisel güvenlik, zararlı alışkanlıklardan korunma eğitimi ve çocukların suça sürüklenmesinin önlenmesi konularında eğitimler verildi.?