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Bursa'daki Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde düzenleme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Bursa'daki Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde düzenleme çalışmaları devam ediyor

16.10.2021 11:33
Bursa'daki Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde düzenleme çalışmaları devam ediyor

Bursa'da, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi kapsamında bölgenin tarihi silüetinin gün yüzüne çıkarılması için çok katlı bir binanın daha yıkımı tamamlandı.

Bursa'da, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi kapsamında bölgenin tarihi silüetinin gün yüzüne çıkarılması için çok katlı bir binanın daha yıkımı tamamlandı.

Kamulaştırma çalışmaları devam ederken diğer yandan da işlemleri tamamlanıp boşaltılan çok katlı binalar yıkılıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Cemal Nadir Caddesi'ne cepheli 5 katlı ve 7 katlı 2 binanın ardından başka bir 7 katlı binayı daha yıktı. Böylece, Pirinç Han ve Ulu Cami başta olmak üzere bölgenin tarihi silüeti iyice belirginleşti. Aynı hat üzerinde alışveriş merkezi yanında bulunan ve kamulaştırması tamamlanan bir binanın yıkımı ise ilerleyen günlerde yapılacak.

Yıkım işlemini yerinde izleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 14 han, 1 bedesten, 13 açık çarşı, 7 üstü örtülü çarşı, 11 kapalı çarşı, 4 pazar alanı, başta Ulu Cami olmak üzere 21 cami, 177 sivil mimarlık örneği yapı, 1 okul ve 3 türbe bulunan bölgenin tam bir tarih hazinesi olduğunu söyledi.

Bursa'nın Osmanlı'dan günümüze aktarılan "Eski Şehir" diye tabir edilen 480 dönümlük alanını ihya çalışmalarının sürdüğünü anımsatan Aktaş, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın destekleriyle bir taraftan kamulaştırma çalışmaları devam ediyor bir taraftan da normal hayatın devam etmesi için yıkımlar gerçekleştirilip hafriyatlar ortadan kaldırılıyor. Daha önce Kızılay ve Merkez Bankası binalarının yıkımıyla başladığımız projede artık kamulaştırdığımız binaların yıkımlarına devam ediyoruz. Bugün aynı hat üzerinde yer alan alışveriş merkezinin bulunduğu hattaki 2 binadan biri yıkılıyor." diye konuştu.

Yaptıkları projeyle sadece Hanlar Bölgesi'nin silüetini bozan binaları ortaya çıkarmadıklarını belirten Aktaş, şunları kaydetti:

"Biz sadece tarihi ayağa kaldırmadık, insanlara çok büyük bir iyilik yaptık. Yıkım esnasında birkaç kolona dokunmakla binaların nasıl peynir kalıbı gibi yıkıldığını görüyorsunuz. Kat kat yıkma talepleri oldu ama birkaç yere dokunduğunuzda binaların komple yıkıldığını görüyorsunuz. Bitişik nizam binalar olmasa ufak bir depremde bile binaların ayakta kalması mümkün değil. Bu da ne kadar sağlıklı bir kentsel dönüşüm yaptığımızın göstergesi. Bugüne kadar 28 bina yıkarak 3 bin 600 metrekarelik bir araziyi ortaya çıkardık. Kamulaştırma ve yıkım çalışmaları sürecek, Ulu Cami'ye kadarki alanı ortaya çıkaracağız. Sanayileşen modern bir Bursa var ama Osmanlı'ya başkentlik yapmış, ilk 6 padişahını bağrında barındıran Bursa'yı ayağa kaldırma çalışmaları sürüyor."

Bursa'daki Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde düzenleme çalışmaları devam ediyor
Bursa'daki Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde düzenleme çalışmaları devam ediyor
Bursa'daki Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde düzenleme çalışmaları devam ediyor
Bursa'daki Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde düzenleme çalışmaları devam ediyor
Bursa'daki Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde düzenleme çalışmaları devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi, Kamulaştırma, Çarşıbaşı, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'daki Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde düzenleme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'daki Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde düzenleme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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