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Bursa'daki yarışmada Alman çoban köpeği Apollo, 'en güzel' seçildi - Son Dakika

Bursa'daki yarışmada Alman çoban köpeği Apollo, 'en güzel' seçildi

11.10.2021 12:26
Bursa'daki yarışmada Alman çoban köpeği Apollo, 'en güzel' seçildi

BURSA'da, Uluslararası Köpek Irkları Kinoloji Federasyonu'nun (UKIFED) düzenlediği 'Köpek Güzellik ve Irk Yarışması'nda, Alman çoban köpeği Apollo, 170 köpek arasında 1'inci oldu.

BURSA'da, Uluslararası Köpek Irkları Kinoloji Federasyonu'nun (UKIFED) düzenlediği 'Köpek Güzellik ve Irk Yarışması'nda, Alman çoban köpeği Apollo, 170 köpek arasında 1'inci oldu.

Merinos Parkı'nda, Uluslararası Köpek Irkları Kinoloji Federasyonu (UKIFED) tarafından düzenlenen organizasyona 170 köpek katıldı. Yarışmacı köpeklerin sahipleri, sabah saatlerinde alana geldi. Köpekler önce kendi ırklarıyla yarıştı. Kendi kategorilerinde 1'inci olan köpekler, sonra da 'karma' kategoride yarıştı. Sahipleri de köpeklerinin derece alabilmesi için çabaladı. Hakemlerin değerlendirmesiyle yarışmanın sonunda Kadir Özmen'in sahibi olduğu Alman çoban köpeği Apollo, 1'inci oldu.

'KEYİFLİ VAKİT GEÇİRDİK'UKIFED Başkanı Boran Aydın, "Güzel bir organizasyon oldu. Yasak ırklar hariç 170 köpek yarıştı. Bu köpeklerin arasından bir şampiyon seçtik. Bir Alman çoban köpeği birinci oldu. Türkiye'nin her tarafında çalışmalarımız var. Amacımız, buradaki kitleyi bir araya toplamak. Köpek üretiminin belli bir yere gelmesini sağlamak. Çok güzel bir organizasyondu. Katılımımız çok iyiydi. Hep beraber çok güzel, keyifli bir vakit geçirdik. 31 Ekim'de Samsun'da, 7 Kasım'da Antalya'dayız. Devamlı yarışma periyodlarımız devam edecek. Burada yarışan ve ödül alan köpek sahiplerine kupa ve madalya verdik" dedi.'TÜM IRKLAR ARASINDA BİRİNCİ OLDUK'Yarışmada köpeği Apollo, 1'inci olan Kadir Özmen, "Köpeğim Alman çoban köpeği. 10 aylık, erkek bir köpek. Düz koşu yaptırdık. Güzel bir organizasyondu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Irkı ve tüm ırklar arasında birinci olduk. Güzel bir duygu. Bu duyguyu ikinci kez yaşıyorum. Bu duyguyu yaşamak inşallah herkese nasip olur" dedi.'HER GÜN AYRI BİR YERDE BAKIMI VAR'Kendi ırkı arasında 1'inci olan köpeğin sahibi Burak Kayışoğlu da "Pazar günü yarışmaya geldik. Birçok ırk köpeğin yarışması var. Bizim köpeklerimiz 'Shih tzu' cinsi ve isimleri Lia ve Şila. 'Bugün güzellik yarışmasına girecekler, inşallah güzel bir dereceyle ayrılacağız' dedik ve öyle oldu. Köpek bakımları biraz zor oluyor. Her gün tarıyoruz, 15 günde bir pet kuaföre götürüyoruz. Bakımı yapılıyor. Biraz zor oluyor ama sonrasında büyük bir güzellik elde edebiliyoruz. Daha da güzel yapacağız. Bu duruma gelebilmesi için 4 ay uğraştık. 4 ay içinde bu tüylerimizi elde ettik. Her gün ayrı bir yerde bakımı var. Uzman ellerde de 15 günde bir bakımı var" diye konuştu.

Bursa'daki yarışmada Alman çoban köpeği Apollo, 'en güzel' seçildi
Bursa'daki yarışmada Alman çoban köpeği Apollo, 'en güzel' seçildi
Bursa'daki yarışmada Alman çoban köpeği Apollo, 'en güzel' seçildi
Bursa'daki yarışmada Alman çoban köpeği Apollo, 'en güzel' seçildi
Bursa'daki yarışmada Alman çoban köpeği Apollo, 'en güzel' seçildi
Bursa'daki yarışmada Alman çoban köpeği Apollo, 'en güzel' seçildi
Bursa'daki yarışmada Alman çoban köpeği Apollo, 'en güzel' seçildi
Bursa'daki yarışmada Alman çoban köpeği Apollo, 'en güzel' seçildi
Bursa'daki yarışmada Alman çoban köpeği Apollo, 'en güzel' seçildi
Bursa'daki yarışmada Alman çoban köpeği Apollo, 'en güzel' seçildi
Bursa'daki yarışmada Alman çoban köpeği Apollo, 'en güzel' seçildi
Bursa'daki yarışmada Alman çoban köpeği Apollo, 'en güzel' seçildi
Bursa'daki yarışmada Alman çoban köpeği Apollo, 'en güzel' seçildi
Bursa'daki yarışmada Alman çoban köpeği Apollo, 'en güzel' seçildi

Merinos, Apollo, Köpek, Alman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa'daki yarışmada Alman çoban köpeği Apollo, 'en güzel' seçildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'daki yarışmada Alman çoban köpeği Apollo, 'en güzel' seçildi - Son Dakika
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