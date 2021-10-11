Bursa'daki yarışmada Alman çoban köpeği Apollo, 'en güzel' seçildi - Son Dakika

BURSA'da, Uluslararası Köpek Irkları Kinoloji Federasyonu'nun (UKIFED) düzenlediği 'Köpek Güzellik ve Irk Yarışması'nda, Alman çoban köpeği Apollo, 170 köpek arasında 1'inci oldu.

Merinos Parkı'nda, Uluslararası Köpek Irkları Kinoloji Federasyonu (UKIFED) tarafından düzenlenen organizasyona 170 köpek katıldı. Yarışmacı köpeklerin sahipleri, sabah saatlerinde alana geldi. Köpekler önce kendi ırklarıyla yarıştı. Kendi kategorilerinde 1'inci olan köpekler, sonra da 'karma' kategoride yarıştı. Sahipleri de köpeklerinin derece alabilmesi için çabaladı. Hakemlerin değerlendirmesiyle yarışmanın sonunda Kadir Özmen'in sahibi olduğu Alman çoban köpeği Apollo, 1'inci oldu.