Üye Girişi
Bursa deniz otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi - Son Dakika

Bursa deniz otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi

13.10.2021 08:58
Bursa deniz otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi

Bursa'da deniz otobüslerinin bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Bursa'da deniz otobüslerinin bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

BUDO'nun saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de aynı gerekçeyle iptal edildi.

Armutlu, Mudanya, Eminönü, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa deniz otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mehmet Ceyhan, Bakan Koca'nın paylaştığı karamsar tablonun nedenini açıkladı: Her gün 200-300 bin iki doz aşılı kişi bağışıklığını kaybediyor 08:54 Mehmet Ceyhan, Bakan Koca'nın paylaştığı karamsar tablonun nedenini açıkladı: Her gün 200-300 bin iki doz aşılı kişi bağışıklığını kaybediyor Masumlar Apartmanı'nım yeni bölümünde Naci'nin hayalleri Safiye'yi hayal kırıklığına uğrattı 08:37 Masumlar Apartmanı'nım yeni bölümünde Naci'nin hayalleri Safiye'yi hayal kırıklığına uğrattı ABD'den aspirinle ilgili ilginç açıklama: Yan etkileri faydalarından çok daha fazla 08:11 ABD'den aspirinle ilgili ilginç açıklama: Yan etkileri faydalarından çok daha fazla
Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor 07:44 Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor Erdoğan'ın Afganistan teklifine İtalya Başbakanı Draghi'den destek geldi 07:18 Erdoğan'ın Afganistan teklifine İtalya Başbakanı Draghi'den destek geldi Fatih Terim'i çileden çıkaran gerginlik! Başrolde Marcao ve Alpaslan var 22:54 Fatih Terim'i çileden çıkaran gerginlik! Başrolde Marcao ve Alpaslan var
Cristiano Ronaldo, dolar milyarderi iş insanıyla ortak oldu! İşte yer alacağı yeni proje 22:10 Cristiano Ronaldo, dolar milyarderi iş insanıyla ortak oldu! İşte yer alacağı yeni proje Kuvvetli geliyor! İstanbul, Ankara, İzmir dahil 48 ilde sağanak yağış etkili olacak 20:48 Kuvvetli geliyor! İstanbul, Ankara, İzmir dahil 48 ilde sağanak yağış etkili olacak

Son Dakika Haberleri
08:53 Mehmet Ceyhan, Bakan Koca'nın paylaştığı karamsar tablonun nedenini açıkladı: Her gün 200-300 bin iki doz aşılı kişi bağışıklığını kaybediyor
08:49 Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı olmayan gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı
08:37 Masumlar Apartmanı'nım yeni bölümünde Naci'nin hayalleri Safiye'yi hayal kırıklığına uğrattı
08:18 CHP'li vekilin "Silopi'de spor yapılabilecek alanlar yok" tepkisine Bakan Mehmet Kasapoğlu'ndan fotoğraflı cevap
08:10 ABD'den aspirinle ilgili ilginç açıklama: Yan etkileri faydalarından çok daha fazla
07:45 Aşk iddiasını yalanlayan Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'dan çok samimi pozlar
07:43 Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor
07:19 Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpeder suçüstü yakalandı
07:17 Erdoğan'ın Afganistan teklifine İtalya Başbakanı Draghi'den destek geldi
18:56 Tunceli'de yıkanmak için su dolu çukura giren çoban, yaşamını yitirdi
Vergi mahkemesi hakiminin şüpheli ölümü! Yalnız yaşadığı lojman evinde bulundu Vergi mahkemesi hakiminin şüpheli ölümü! Yalnız yaşadığı lojman evinde bulundu         
08:58
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı olmayan gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı olmayan gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı         
08:49
CHP'li vekilin CHP'li vekilin "Silopi'de spor yapılabilecek alanlar yok" tepkisine Bakan Mehmet Kasapoğlu'ndan fotoğraflı cevap         
08:19
Aşk iddiasını yalanlayan Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'dan çok samimi pozlar Aşk iddiasını yalanlayan Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'dan çok samimi pozlar         
07:45
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpeder suçüstü yakalandı Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpeder suçüstü yakalandı         
07:19
Danimarka'dan benzersiz başarı! Hem Dünya Kupası biletini aldılar hem de tarihe geçtiler Danimarka'dan benzersiz başarı! Hem Dünya Kupası biletini aldılar hem de tarihe geçtiler         
00:16
Tamer Karadağlı'nın katılacağı organizasyon ertelendi Tamer Karadağlı'nın katılacağı organizasyon ertelendi         
22:38
Pınar Altuğ, Nihal Yalçın'la gerginlik yaşayan eski partneri Tamer Karadağlı'ya destek verdi Pınar Altuğ, Nihal Yalçın'la gerginlik yaşayan eski partneri Tamer Karadağlı'ya destek verdi         
20:50
Tuğçe Demirbilek'ten eşi Danilo Zanna'ya üstü kapalı gönderme: Hiçbir şeye şaşırma Tuğçe Demirbilek'ten eşi Danilo Zanna'ya üstü kapalı gönderme: Hiçbir şeye şaşırma         
20:06
Gülşah Saraçoğlu, transparan kıyafetli pozlarıyla gündeme damga vurdu Gülşah Saraçoğlu, transparan kıyafetli pozlarıyla gündeme damga vurdu         
20:03
Emniyet müdür yardımcısını öldüren polis, daha sonra taciz ettiği kadını da aramış Emniyet müdür yardımcısını öldüren polis, daha sonra taciz ettiği kadını da aramış         
18:44
Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı         
18:40
Milletvekili İsmet Uçma'nın cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ile selamlaştı Milletvekili İsmet Uçma'nın cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ile selamlaştı         
17:36
HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun         
17:29
2022'de asgari ücret zammının ilk hesaplamaları ortaya çıktı, işte masadaki iki rakam 2022'de asgari ücret zammının ilk hesaplamaları ortaya çıktı, işte masadaki iki rakam         
15:35
Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu         
13:37
Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu         
12:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2021 09:03:11. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa deniz otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement