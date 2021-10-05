BURSA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜNDE ÖĞRENCİLERİ AĞIRLADI - Son Dakika

BURSA İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü sebebiyle, atlı ve köpekli polis ekipleriyle gösteri düzenledi. Farklı okullardan öğrencilerin katıldığı programda öğrenciler, gösterilerin ardından hayvanlarla vakit geçirip fotoğraf çektirdi.

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesindeki Atlı Polis Grup Amirliği'nin yerleşkesinde düzenlenen etkinliğe çeşitli okullardan gelen öğrenciler katıldı. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekiplerinin, öğrencilere hayvanlara karşı farkındalık oluşturmak için yaptığı sunumun ardından atlı birlikler manej alanında gösteri yaptı. Gösterinin ardından ise çeşitli birimlerde görev alan eğitimli köpekler de öğrencilerle bir araya geldi.

Programın ardından, hediyeler dağıtılan öğrenciler, hayvanlarla vakit geçirip fotoğraf çektirdi.