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Bursa Uludağ Üniversitesi TOGG için ara eleman yetiştiriyor - Son Dakika

Bursa Uludağ Üniversitesi TOGG için ara eleman yetiştiriyor

27.10.2021 15:06
Bursa Uludağ Üniversitesi TOGG için ara eleman yetiştiriyor

Bursa Uludağ Üniversitesinde (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, "Yetiştirdiğimiz insan kaynağıyla Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) daha sonraki servis hizmetleri ve üretimi aşamasında fabrikada çalışacak elemanların yetişmesi konusunda destek veriyoruz.

Bursa Uludağ Üniversitesinde (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, "Yetiştirdiğimiz insan kaynağıyla Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) daha sonraki servis hizmetleri ve üretimi aşamasında fabrikada çalışacak elemanların yetişmesi konusunda destek veriyoruz. Fabrika açıldıktan sonra TOGG'un ihtiyacı olan iyileştirmeleri geliştirecek noktadayız." dedi.

Kılavuz, kampüsteki bir salonda düzenlenen basın toplantısında, hayata geçirilen projeler, planlamalar ve gelecek dönem hedefleri hakkında bilgilendirmede bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Üniversite kampüsünde 40 yıllık binaların bulunduğunu, bunları yeni binalarla telafi etmeye çalıştıklarını belirten Kılavuz şunları kaydetti:

"Üniversite kampüsü içinde Diş Hekimliği Fakültesi için bir bina ihtiyacı var. Bir iş adamı ile anlaşıldı, ocak-şubat itibarıyla fakülte binasının temelini atma noktasına geleceğiz. Bir başka bağışçıyla 72 yataklı organ nakil merkezi üzerinde mutabık kalındı. Bir başka bağışçımıza yer teslimini yaptık, yakında temelini atacağız ve otomotiv mühendisliği ile makine mühendisliği için ortak bir laboratuvar, 18-20 milyonluk bir iş yapacağız. Diğer işler de yine 15-20 milyonluk işler. Çocuk hastanesi teşebbüsümüz var. Uzlaşı sağlandı. Takriben 250 yataklı ve Rektörlüğün hemen karşısında, proje bitmek üzere."

Yerleşkedeki cami inşaatı

Görükle Yerleşkesi'nde başlatılan cami ve külliyenin inşasına değinen Kılavuz şöyle konuştu:

"Cami inşaatı devam ediyor. Büyük bir inşaat. Bunu sadece cami inşaatı olarak görmeyin, burası bir külliye. Altındaki iki kat konferans salonu, fuaye alanları, sergi mekanları, atölyeler, bilim kültür topluluklarının atölyelerinin yer alacağı bir alan olarak hazırlanıyor. Cami kısmı sadece 6 bin 500 metrekarelik kısımdır. Birinci zemin ve zemin altı tamamen kültür faaliyetlerine dönük, gençlerin cıvıl cıvıl iş yapacakları bir mekan haline geliyor. Ben de '25 bin kişilik cami yapıyorlar. Bu kadar ihtiyaç var mı?' diye bakıyordum hadiseye. Bunun reklamı yanlış yapıldı, doğru değildi. Burada 6 bin 500-7 bin kişi namaz kılacak. Şu an itibarıyla cami inşaatında yüzde 30 noktasındayız. Hayırseverlerin ay ay ödedikleriyle gidiyor. '19 Nisan 2023'ten önce bitirirseniz ilk hutbeyi ben okurum.' dedim ama yetişmeyecek gibi gözüküyor."

Kılavuz, cami yapımı için devlet bütçesinden bir kuruş harcanmadığını, öğrencinin sağlık, kültür, yemek gibi ihtiyaçlarından alınıp camiye verilmediğini ifade etti.

"2 bin metrekarelik modern bir acil servis hayata geçecek"

Öğrencilerin üniversiteden memnuniyetinin yükseldiğini aktaran Kılavuz, onların beklentilerini karşılamak için çalıştıklarını vurguladı.

Yeni yurtlar yapmak için de çeşitli projeler yürüttüklerini anlatan Kılavuz, "Planlanan 2 bin kişilik yurt yapıldıktan sonra 6-7 bin kişilik bir yurt daha yapılırsa üniversitenin yurt ihtiyacı tamamen çözülmüş olur." dedi.

Kılavuz, BUÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde yoğun bakım inşaatlarının devam ettiğini belirterek, "2022 yılında devreye alacağız ve hastanenin yoğun bakım ihtiyacı uzun yıllar görülmüş olacak. Acil serviste inşaat başladı ve 9 ay sonra 2 bin metrekarelik modern bir acil servis hayata geçecek. Hayırseverlerin bağışlarıyla peyderpey klinik yenilemeleri yapılıyor. BUÜ Tıp Fakültesi Hastanesi, tıpçı rektörler döneminde görmediği imkanı bu dönemde görüyor." değerlendirmesinde bulundu.

BUÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) Komisyonunun 17 alanda proje hazırlayanlara 200 bin liraya yaklaşan bir bütçe tahsis ettiği bilgisini veren Kılavuz, 2021 sonu itibarıyla önceki yıllardan çok daha fazla projenin kabul edildiği, uygulandığı bir üniversite yapısı olacağını belirtti.

"TOGG'un ihtiyacı olan iyileştirmeleri geliştirecek noktadayız"

Kılavuz, ULUTEK TEKNOPARK'ın Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB) ve BUÜ'nün AR-GE merkezi olacak bir yapıya kavuşturulmasını hedeflediklerini dile getirerek, "Bunun projeleri çizildi, demoları yapıldı. Para bulunabilirse, bir gayrimenkul yatırım ortaklığı devreye girebilirse bu, Bursa'yı ve ülkeyi ayağa kaldıracak bir proje olur." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun çalışmalarına değinen Kılavuz şöyle devam etti:

"Meslek yüksekokulumuzda TOGG'da fabrikada çalışacak ve o aracın servisinde görev alacak ara elemanı yetiştirecek Hibrit ve Elektrikli Araçlar Teknolojisi bölümüne geçen sene öğrenci aldık. Uygulamalı dersler yapıyorlar. Otomotiv Mühendisliği bölümünde, Hibrit ve Elektrikli Araçlar, Eklemeli İmalatı anabilim dalı tezli yüksek lisans programları açtık. TOGG'a eğitim-öğretim, araştırma desteği verebiliriz. Yetiştirdiğimiz insan kaynağıyla TOGG'un daha sonraki servis hizmetleri ve üretimi aşamasında fabrikada çalışacak elemanların yetişmesi konusunda destek veriyoruz. Fabrika açıldıktan sonra TOGG'un ihtiyacı olan iyileştirmeleri geliştirecek noktadayız."

Ahmet Saim Kılavuz, Uludağ, Bursa, TOGG, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa Uludağ Üniversitesi TOGG için ara eleman yetiştiriyor - Son Dakika


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