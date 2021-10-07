Bursa'nın Yenşehir ilçesindeki Kocasu deresinde, balık ölümleri yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde tarlaya giden Yenişehir kırsal Karasıl Mahallesi Muhtarı Cengiz Şen, dere suyunun çekildiğini ve binlerce balık ölümünün gerçekleştiğini gördü.
Konuyla ilgili AA muhabirine konuşan Şen, Boğazköy Barajından "can suyu"nun salınması gerektiğini söyleyerek, aksi durumda balık ölümlerinin artacağına dikkati çekti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bursa Yenişehir'de suların çekilmesi balık ölümlerine sebep oldu - Son Dakika