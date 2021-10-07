Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki Kocasu Deresi'nde balık ölümleri yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde tarlaya giden Yenişehir kırsal Karasıl Mahallesi Muhtarı Cengiz Şen, dere suyunun çekildiğini ve binlerce balık ölümünün gerçekleştiğini gördü.
Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Boğazköy Barajı'ndan "can suyu"nun salınması gerektiğini belirterek aksi durumda balık ölümlerinin artacağına dikkati çekti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bursa Yenişehir'deki derede suların çekilmesi balık ölümlerine sebep oldu - Son Dakika