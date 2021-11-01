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Bursalı avcılar 400 kiloluk domuz avladı - Son Dakika

Bursalı avcılar 400 kiloluk domuz avladı

01.11.2021 14:34

Bursalı avcılar 400 kiloluk domuz avladı 400 kilo köylülerin korkulu rüyasıydı öldürüldü Bursa'nın dağ ilçelerinde çiftçilerin korkulu rüyası haline gelen yaban domuzlarına karşı seferberlik ilan eden avcılar, Büyükorhan ilçesinde 400 kilogram ağırlığında domuz avladı.

Bursalı avcılar 400 kiloluk domuz avladı

400 kilo köylülerin korkulu rüyasıydı öldürüldü

BURSA - Bursa'nın dağ ilçelerinde çiftçilerin korkulu rüyası haline gelen yaban domuzlarına karşı seferberlik ilan eden avcılar, Büyükorhan ilçesinde 400 kilogram ağırlığında domuz avladı. Ölü yaban domuzunu traktörün arkasına bağlayıp köye kadar çeken çiftçilerin "akşama kesin haber olur" yorumları dikkat çekti.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde ekili tarlaları talan eden yaban domuzları, ilçedeki tarımla uğraşan vatandaşları canından bezdirdi. Son zamanlarda tarlalarına dadanan dev yaban domuzları olduğunu fark eden köylüler, domuz avına çıktı. Bir grup avcı sabahın erken saatlerinde 400 kilogram ağırlığında olduğu tahmin edilen bir yaban domuzunu avlamayı başardı. Domuz cesedini traktörün arkasına bağlayıp çeken avcılar domuzun büyüklüğü karşısında birbirlerine bu akşama kesin haberlere çıkar yorumlarında bulundular.

Ava çıkan çiftçiler her gece onlarca dönüm ekili alanların zarar gördüğünü belirtirken, bu yaşına kadar bu kadar büyük domuz ile karşılaşmadığını söyleyen Hakan Turhan ise "Yıllardır avcılık yapıyorum ve pek çok sürek avına katıldım ama böyle bir domuz görmedim. Çok hızlı gidiyordu. Tecrübeli bir ekibimiz var. İyi tertip aldık. Köpeklerimiz iz sürdü. Bu domuz çiftçilerin korkulu rüyasıydı. Bölgedeki en büyük tarım zararlılarından birini etkisiz hale getirdik" diye konuştu.

Bursalı avcılar 400 kiloluk domuz avladı
Bursalı avcılar 400 kiloluk domuz avladı
Bursalı avcılar 400 kiloluk domuz avladı
Bursalı avcılar 400 kiloluk domuz avladı

Büyükorhan, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursalı avcılar 400 kiloluk domuz avladı - Son Dakika


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