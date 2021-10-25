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Bursaray'da bekleme süresini 2 dakikaya indiren çalışma tamamlandı - Son Dakika

Bursaray'da bekleme süresini 2 dakikaya indiren çalışma tamamlandı

25.10.2021 17:47
Bursaray'da bekleme süresini 2 dakikaya indiren çalışma tamamlandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından raylı sistemde bekleme süresini 2 dakikaya indiren ve yolcu kapasitesini yüzde 60 artırmak amacıyla hayata geçirilen "Bursaray Sinyalizasyon Sistemi Revizyonu" tamamlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından raylı sistemde bekleme süresini 2 dakikaya indiren ve yolcu kapasitesini yüzde 60 artırmak amacıyla hayata geçirilen "Bursaray Sinyalizasyon Sistemi Revizyonu" tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şehreküstü İstasyonu'nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşan Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yapımına 1998'de başlanan raylı sistemin 2002'de Organize Sanayi-Şehreküstü, Küçük Sanayi-Şehreküstü hatları ile hizmete açıldığını bildirdi.

Söz konusu dönemde 2 milyon 200 bin olan Bursa nüfusunun bugün 3 milyonu aştığını belirten Aktaş, şunları kaydetti:

"Kent içi trafiği rahatlatmak amacıyla 23 yıl önce temeli atılan Bursaray, şehrimizin gelişimine paralel olarak büyüyor. Yeni hatlar eklemekle beraber, mevcut hatların da en verimli şekilde kullanılması için çalışıyoruz. Yaklaşık 140 milyon lira harcadığımız sinyalizasyon optimizasyonu da bu çalışmalardan biri. Sadece birkaç kilometre yeni hat maliyetine biz bütün hattı revize etmiş olduk. Çalışmalar gece devam etti ve hamdolsun hiçbir iş kazası olmadan çalışma tamamlandı. Artık, yoğunluğa da gerek yok çünkü 2 dakika sonra yenisi gelecek."

Aktaş, raylı sistemde bekleme sürelerini 2 dakikaya indiren çalışmanın hayırlı olmasını dileyerek, inşaatı devam eden T2 hattının önümüzdeki yıl ortasına kadar bitirileceğini belirtti.

Üniversite- Görükle hattına da önümüzdeki yıl muhakkak başlayacaklarına değinen Aktaş, "Üzerine basa basa söylüyorum çünkü şehrin batısına doğru şehir büyüyor, oraya doğru bu hattı uzatmamız lazım." ifadelerini kullandı.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ise Bursa'nın diğer illerle kıyaslandığında raylı sistemde uzun ve önemli hatlara sahip olduğunu vurguladı.

Bir taraftan yeni hatlar gelirken, diğer taraftan mevcut hatta bekleme süresinin yarı yarına azaltılmasıyla Bursa Büyükşehir Belediyesinin konforlu ve rahat ulaşımın adresi olduğunu aktaran Kılıç, "Çalışmada emeği geçen Büyükşehir Belediyemiz ve Burulaş ailesini kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç de çalışmalar sonunda Bursaray bekleme süresinin 4 dakikadan 2 dakikaya indiğini, taşıma kapasitesinin yüzde 66 arttığını ifade etti.

Bursaray'da bekleme süresini 2 dakikaya indiren çalışma tamamlandı
Bursaray'da bekleme süresini 2 dakikaya indiren çalışma tamamlandı
Bursaray'da bekleme süresini 2 dakikaya indiren çalışma tamamlandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Şehreküstü, AK Parti, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursaray'da bekleme süresini 2 dakikaya indiren çalışma tamamlandı - Son Dakika


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