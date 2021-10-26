"Büyük projeler ancak güçlü belediye yönetimiyle mümkündür" - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi amacıyla çiftçiye 38,5 milyon TL değerinde gübre ve tohum desteği sağlandı. İlimiz ekonomisine 156 milyon TL katkı sağlaması hedeflenen gübre ve tohumlar, düzenlenen törenle çiftçilere dağıtılmaya başlandı. Törende konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, ''Kaynaklarımız vatandaşımıza hizmet etmek için var. Vatandaşın önceliği neyse, biz de onu yaparız. Şu anda mali durumumuz oldukça güçlü. Tarım ve hayvancılığın gelişmesi ve çiftçilerin kalkınması için hayata geçirdiğimiz bu projeleri, ancak güçlü bir belediye yönetimiyle yapmak mümkündür'' dedi.

GENİŞ KATILIMLI TÖREN YAPILDI

Milli İrade Meydanı'nda geniş bir katılımla düzenlenen törende Başkan Büyükakın'ın yanı sıra AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, BBP İl Başkanı Remzi Kaya, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Tarım Kredi Kooperatifleri Sakarya Bölge Müdürü Fırat Sungur, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcıları, ilçe başkanları, ziraat odası başkanları, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

DURMADAN, YORULMADAN, ÇALIŞMAYA DEVAM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ettiği çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya destek sağlamak amacıyla verdiği desteklere bir yenisini daha ekledi. Başkan Büyükakın'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı müjde kapsamında, il genelinde çiftçilere verilmesi planlanan yüzde 50 hibeli gübre ve tohumlar, törenle teslim edilmeye başlandı.

İzmit 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda protokol ve çiftçilerin katılımıyla düzenlenen tohum ve gübre dağıtım töreninde konuşan Başkan Büyükakın, Kocaeli'nin 12 ilçesinde, çiftçiler başta olmak üzere sosyal yardımlardan inşaatların yapılmasına, meydanların, köprülerin, yolların yapılmasına kadar her alanda durmadan, yorulmadan çalışmaya gayret ettiklerini söyledi.

"REKLAM VE ŞOV YAPMIYORUZ, İŞİMİZE ODAKLANIYORUZ"

Birinci önceliklerinin bu kentte yaşayan insanların mutluluğu olduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın, devletin ve belediyelerin, hizmet ettiği insanların, vatandaşlarının mutlu olmaları için var olduğunu belirterek, "Hizmet ederken, şartlara bakarak önceliğimizi belirliyoruz. Hatırlarsınız, pandemi bizi iyice boğduğunda, şartlar zorlaştığında çıktık dedik ki; 'Gerekirse bütün yatırımları durdururuz, o kaynakların tamamını vatandaşımız için kullanırız.' Çünkü bu kaynaklar vatandaşa hizmet etmek için var. Vatandaşın önceliği neyse, biz de onu yaparız. Vatandaşımız mutlu olsun diye onlara kulak veriyoruz. Kulağımız gözümüz sizlerde. Sizlerin bir sıkıntısı varsa, hemen arkadaşlarımızla toplanıyoruz. Biz ne yapabiliriz belediye olarak, üzerimize düşen nedir, sadece ona odaklıyız. Başka bir şeyle derdimiz yok. Reklam yapalım, şov yapalım, insanlara pembe bir gelecek vadedelim, her şey güzel diyelim gibi bir gayretimiz yok. Sadece ve sadece işe odaklıyız" şeklinde konuştu.

DESTEKLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ 156 MİLYON OLACAK

Başkan Büyükakın, çiftçilere geçen ilkbaharda tohum, yazın da mazot verdiklerini, şimdi sıranın gübreye geldiğini belirterek, "Kocaeli genelinde 13 bin çiftçimizin her birine 3 ay boyunca 50 litre olmak üzere 150 litre, toplam 15 milyon TL tutarında 2.5 milyon litre mazot verdik. Önümüzdeki baharda gerek olursa yine veririz. Şimdi de bugün burada 11 bin çiftçimize yüzde 50 hibeli 6 bin ton kompoze gübre ve 3 bin çiftçiye 1.278 ton tohum desteği veriyoruz. Gübre 30 milyon TL ve tohum 8,5 milyon TL olmak üzere toplamda 38,5 milyon TL tutarındaki desteğin, bir üretim sezonu sonunda tarım ve hayvancılığa katkısının 155 milyon 827 bin 500 TL olmasını hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"ALLAH RAZI OLSUN DESİNLER YETER"

Kenti halkla birlikte yönettiklerini, vatandaşların ne zaman bir ihtiyacı olsa yerine getirme çabası içinde olduklarını anlatan Başkan Büyükakın, buna benzer hayırlı projelerin bundan sonra da devam edeceğini, vatandaşların bir, 'Allah razı olsun' demelerinin, kendileri için çok önemli olduğunu dile getirdi. Hizmetleri öncelik sırasına göre yaptıklarını, çiftçilere, esnafa, dar gelirli vatandaşa destek vermeye devam edeceklerini kaydeden Başkan Büyükakın, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Varsın bir tane projeyi az yapalım. Bizim taahhütlerimiz var. Teleferik yapacağız, millet bahçesi yapacağız. Bunların hepsi bu kente lazım ama öncelik olarak çiftçimize mazot vermek öncelikse deriz ki; 'Şu millet bahçesi bir sene daha beklesin, çiftçimizin meselesini çözelim.' Bu bir öncelik meselesi çünkü. Ve şu anda mali durumumuz oldukça güçlü. Biz bunları da diğer işlerimizi de durdurmadan yapmaya gücümüz yetiyor. İçimizde bulunduğumuz meydan inşallah önümüzdeki yılbaşından itibaren yeni bir kent meydanına dönüşecek ve burası kentin, halkın kullanımı için çok güzel daha mekan haline gelecek. Fuar alanımız da aynı şekilde, bu kentin bir çok yerinde çok güzel mekanlar yapmaya devam edeceğiz."

"ÇOK CİDDİ TASARRUF YAPIYORUZ"

Tarım ve hayvancılığın gelişmesi ve çiftçilerin kalkınması için hayata geçirdikleri projelerin ancak güçlü bir belediye yönetimi ile mümkün olduğuna dikkati çeken Başkan Büyükakın, "Bunlar böyle her bir liranın hesabını doğru yaptığınızda oluyor. Çok ciddi tasarruf yapıyoruz. Bütün israfı ortadan kaldırıyoruz. İsraf anlamına gelecek her şeye engel oluyoruz." dedi. Kocaeli'nin en önemli kırsal kalkınma hamlelerinden biri olan Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştirme Projesi (TABİP) ile katma değeri yüksek biberiye, tıbbi nane ve oğul otu yetiştiricilerine destek sağladıklarını aktaran Başkan Büyükakın, bu projeyi çok önemsediğini ifade etti.

''TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ TESİSİNİ KURDUK''

Başkan Büyükkaın, "Çünkü orada yetişen ürünler 1 lira kazanıyorsak, yağını çıkardığımızda, ilaç ve kozmetik sanayiinde, takviye gıda maddesi olarak kullanıldığında bire 18 veriyor. TÜBİTAK ile işbirliği yaparak, Türkiye'nin en önemli tesisini kurduk. Yazılımından tesisine kadar tamamen bizim uzmanlarımızın geliştirdiği tesiste bu ürünler işlendiğinde, katma değeri daha da artıyor. İnşallah buradaki bereket daha da artacak daha da yaygınlaşacak. Bu ve buna benzer yaklaşımlarla birlikler kurarak, uçtan uca organik üretimden ata tohumlarının desteklenmesine kadar, hayvancılığa kadar, akıllı dokunuşlarla bunları yapacağız. 'Herkese süt vereceğiz, şu kadar inek vereceğiz, inekleri yetiştireceksiniz' gibi hayali projelerle değil. Tamamı patlayan projelerle değil, akıl dolu, mühendis aklıyla hesaplanmış, ekonomist aklıyla hesaplanmış projelerle bunları yapacağız. Çiftçilerimizde bunun örneklerini gördükçe yaygınlaştıracak Türkiye'de örnek olacak güzel projeler yapacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

ÇİFTÇİLERE GÜBRE MAKİNESİ MÜJDESİ

Hayvansal gübrenin daha hızlı, daha kolay ve modern bir şekilde toprakla buluşması için çiftçilere modern makineler temin edecekleri müjdesini veren Başkan Büyükakın, "Yeter ki, üretim devam etsin. Pandemi süreci şunu gösterdi ki, üretimi desteklemezsek, özellikle tarım ve hayvancılığı desteklemezsek, yarın ciddi sıkıntılar yaşayabiliriz. Bize düşen ekonominin çarklarının dönmesini sağlamak. Ekonominin durmaması gerekiyor. Canlı ve hareketli olması gerekiyor" diye konuştu.

"İKİ YILDA 82 MİLYON DESTEK VERDİK"

"Büyükşehir belediyemiz güçlü bütçesi ile hem işçisinin yanında, hem çiftçisinin yanında, hem ihtiyaç sahibi insanlarımızın yanındadır" diyen Başkan Büyükakın, Kocaeli'de 23 bin aileye destek olduklarını, yakacağından yiyeceğine ve içeceğine kadar gerekli destekleri vermeye devam ettiklerini belirtti. Başkan Tahir Büyükakın, iki yıl içerisinde tarıma ve hayvancılığa toplam 82 milyon 604 bin TL destek verdiklerini ve bu desteklerin devam edeceğini sözlerine ekledi. İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan da üreticilere verdiği desteklerden dolayı çiftçiler adına Başkan Büyükakın'a teşekkür etti. Konuşmaların ardından çiftçiler yetiştirdikleri meyveleri Başkan Büyükakın'a hediye etti. Büyükakın, daha sonra bazı çiftçilere tohum ve gübrelerini teslim etti. Traktörlere yüklenen ürünlere yardım eden Başkan Büyükakın, daha sonra çiftçilerle günün anısına fotoğraf çektirdi.