Büyük Türk düşünürü Yunus Emre'yi kliple andılar - Son Dakika

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Kırşehir'de öğretmenden polise, sağlık çalışanından din görevlisine farklı meslek sahiplerinin yer aldığı Yunus Emre klibi hazırlandı.

Büyük Türk düşünürü, tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yılında hazırlanan klibin çekimleri Aksaray-Kırşehir il sınırının birleştiği yerdeki Yunus Emre'nin anıt mezarı ve çilehanesi ile Ahi Evran Külliyesi, Hoca Ahmet Yesevi Camisi, Hacı Bey Konağı, Kesikköprü, Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesi, Hılla Gölü, İkizarası Kent Park, Hirfanlı Baraj Gölü, Kızılırmak Nehri, öğrenci yurdu bahçesi, Kırşehir Kalehöyük, Terma Şelalesi'nde gerçekleştirildi.

Kırşehir Valiliğinin öncülüğünde, Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesince organize edilen "Yunus Emre İçin Söyle" klibinde sağlıkçı, polis, öğretmen, din görevlisi, mahalli sanatçı ve öğrencilerden oluşan 13 kişi görev aldı. Bu kişilerden bazıları mutasavvıfın "İlim İlim Bilmektir" eserini seslendirirken bir kısmı da kanun, ney, ud, keman ve çello çalarak klibe eşlik etti.

Okul Müdürü Recep Tekinarslan, AA muhabirine, Türkçe'nin öncülerinden halk şairi Yunus Emre'yi unutturmamak için vefatının 700'üncü yılında farklı bir çalışma yapmayı amaçladıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığınca 2021 yılının "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olarak kutlanmasına ilişkin genelge yayımlandığını, UNESCO tarafından da anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındığını hatırlatan Tekinarslan, çekimlerini tarihi ve kültürel mekanlarda yaptıkları klipte Yunus Emre'nin düşüncelerini en iyi anlatan eserlerinden birini tercih ettiklerini dile getirdi.

Öğretmenden polise, öğrenciden din görevlisine 13 kişinin görev aldığı klibin 13 farklı mekanda çekildiğini anlatan Tekinarslan, "Bazı arkadaşlarımız Yunus Emre'nin eserlerini seslendirdi bazıları da kanun, ney, ud, keman, çello çalarak katkıda bulundu. Yunus Emre Türbesi, Ahi Evran Camisi, Hacıbey Konağı gibi tarihi mekanlar kullanıldı." dedi.

Tekinarslan, Yunus Emre klibinin tamamlandıktan sonra sosyal medya hesaplarından paylaşıldığını ve büyük beğeni aldığını aktardı.

Yunus Emre'nin eserini seslendiren isimlerden mahalli sanatçı İdris Altuner, son derece faydalı bir çalışma içinde yer almaktan mutlu olduğunu kaydetti.

Yunus Emre'nin büyük bir kültürel değer olduğunu vurgulayan Altuner, "Yunus Emre'nin çağlar boyu sevgiyi, şefkati ve şiirin derinliğini işlediği bu topraklarda biz de Yunus Emre'nin dili olmaya çalıştık. Yunus Emre'yi bir nebze olsun anlamaya ve anlatmaya çalıştık. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Ümit ediyoruz ki hayırlı bir çalışma olmuştur." diye konuştu.

Öğretmen Nurcan Güzelküçük de klipte Yunus Emre'nin "İlim İlim Bilmektir" eserinin bir bölümünü seslendirdiğini belirterek, "Bu çalışma ile aynı zamanda genç nesillere ilimin, bilimin ve çalışmanın önemini aktarmak istedik. Sosyal medyadan çok güzel dönütler aldık. Bundan sonra da Yunus Emre'yi tanıtacak çalışmalarda yer almaktan gurur duyarız." ifadelerini kullandı.