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Büyükada'da inşaat atıklarını ormanlık alana döktüler - Son Dakika

Büyükada'da inşaat atıklarını ormanlık alana döktüler

09.10.2021 11:02

Büyükada'da okul inşaatı yapan firma, yıkım sırasında çıkan hafriyat atıklarını ormanlık alana döktü.

Büyükada'da okul inşaatı yapan firma, yıkım sırasında çıkan hafriyat atıklarını ormanlık alana döktü. Firmanın, atıkları ana karaya taşıma maksadıyla deniz ve kara nakliye tutarlarını hak ediş olarak önceden aldığı iddia edildi. Atıkların döküldüğü anlar kameraya yansıdı.

Büyükada'da yaşanan olayda, iddiaya göre, yüklenici firma tarafından yapımı devam eden 125. Yıl Atatürk Ortaokul inşaatı çalışmalarında çıkan hafriyat atıkları ana kara yerine ormanlık alana döküldü. Adalılar, hafriyat atıklarının ormanlık alana dökülmesine tepki gösterdi. Atıkları ormanlık alana döken firmanın, atıkları ana karaya taşıma maksadıyla deniz ve kara nakliye tutarlarını hak ediş olarak daha öncesinden elde ettiği iddia edildi. Öte yandan, Adalar Belediyesi tarafından, hafriyat atıklarının ormanlık alana dökülmemesi için önlem alınmadığı iddia edildi.

Kamyonun kasasındaki hafriyat atıklarını ormanlık alana döktüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Büyükada'da inşaat atıklarını ormanlık alana döktüler
Büyükada'da inşaat atıklarını ormanlık alana döktüler
Büyükada'da inşaat atıklarını ormanlık alana döktüler
Büyükada'da inşaat atıklarını ormanlık alana döktüler
Büyükada'da inşaat atıklarını ormanlık alana döktüler
Büyükada'da inşaat atıklarını ormanlık alana döktüler
Büyükada'da inşaat atıklarını ormanlık alana döktüler

Büyükada, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükada'da inşaat atıklarını ormanlık alana döktüler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükada'da inşaat atıklarını ormanlık alana döktüler - Son Dakika
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