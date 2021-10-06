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Büyükada'daki tahliye gerginliği: CHP ve TÜGVA'dan açıklama - Son Dakika

Büyükada'daki tahliye gerginliği: CHP ve TÜGVA'dan açıklama

06.10.2021 17:57
Büyükada'daki tahliye gerginliği: CHP ve TÜGVA'dan açıklama

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu ayrı ayrı Büyükada'da bulunan Şehir Hatları Vapur İskelesi'nde basına açıklama yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu ayrı ayrı Büyükada'da bulunan Şehir Hatları Vapur İskelesi'nde basına açıklama yaptı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "orası gençlerin olsun, zaten biz bunun için mücadele ediyoruz" dedi. TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, "Canan Kaftancıoğlu'nun bütün kullandığı ifadeler asılsız, yalan ve iftiradır. Gençler gasbedilmiş binalarını korumak için burada. Gençlerimiz burada darbedilmiştir. Bir polisimiz yaralanmıştır" şeklinde konuştu.

Büyükada'da bulunan Şehir Hatları Vapur İskelesi'ndeki TÜGVA Adalar İlçesi Temsilciliği'nin İBB tarafından tahliye edilmek istenmesi üzerine polis ile zabıta ekipleri arasındaki gerginliğin ardından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve beraberindekiler buraya geldi. Kaftancıoğlu, iskelenin önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Adalar ilçe başkanımız şu anda yanımızda değil. Çünkü ilçe başkanımız Adalar halkının hakkını savunma için burada mücadele ederken, devletin polisi böyle bir şey yapmaz. Ama tahmin ediyorum TÜGVA'nın polisleri tarafından darbedildiği için şu anda hastanede. Ada İskelesi 2005 yılında bir protokolle İBB'ye devredilmiş. İskelenin üst kısmı 2018'de TÜGVA'ya 10 yıllığına kiralanmış. Bu yer 2 bin 500 gibi bir rakama kiralanmış" dedi.

"TÜGVA'NIN TAHLİYE İŞLEMİNİN İPTALİ İÇİN BİR DAVA AÇMIŞLAR"

Kaftancıoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: "İBB, burayı incelediğinde görmüş ki kiralayan vakıf, burayı üçüncü kişilere devretmiş. Bu üçüncü kişiler, bir siyasi partinin ya da yandaşlarının ya da TÜGVA'lıların her kimse bilmiyoruz, burayı kullanmışlar. İBB, protokolde uygun olmayan işlemi yaptıkları için tahliyeleri yönünde tebligat yollamış. Tebligatın gereği yerine getirilmemiş. Yine İBB Başkanımız, yargıya başvurmuş. Tahliye işlemiyle birlikte TÜGVA'nın tahliye işleminin iptali için bir dava açmışlar. Bu davada TÜGVA, 27 Ocak 2021'de yürütmeyi durdurma kararı almış, tahliye sürecini durdurmuş. Ama İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nin 28 Mayıs 2021 tarihli ve 2021-158 sayılı kararı ile tahliye işleminin iptali ve yürütme durdurulması işleminin reddine karar verilmiş ve sürecin önünde hukuki hiçbir engel de kalmamış. Yani 16 milyon İstanbullunun olan Büyükada iskelesinin tahliye edilmesi gerektiği yargı eliyle de tescil edilmiş."

TÜGVA BAŞKANI EMİNOĞLU: GENÇLERİMİZ BURADA DARP EDİLMİŞTİR

TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, yaptığı basın açıklamasında, "Canan Kaftancıoğlu'nun bütün kullandığı ifadelerin asılsız, yalan ve iftiradır. Gençler gasbedilmiş binalarını korumak için burada. Gençlerimiz burada darbedilmiştir. Bir polisimiz yaralanmıştır. TÜGVA olarak dünden beri büyük bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız. 2018'den beri kiracı olarak kaldığımız Adalar İlçe Gençlik Merkezimiz hukuksuzca CHP'li İBB zabıtaları tarafından basılmış, vakfımıza ait olan eşyalar hiçbir tutanak tutulmadan kelimenin tam anlamıyla gasbedilmiş ve bilinmeyen bir yere götürülmüştür. CHP zihniyeti bu eylemiyle açıkça şunu söylemiştir; 'Biz hak, hukuku, kanunu tanımıyoruz. Biz istediğimiz kiracıyı çıkarır, malına da çökeriz.' Bu eylem tüm İstanbul'daki kiracıların hukukunun tehlikede olduğunu göstermektedir" dedi.

TÜGVA'LI GENÇLER OLARAK NE HAKKIMIZI YEDİRİRİZ, NE DE SİZİN TEHDİTLERİNİZE BOYUN EĞERİZ" Eminoğlu, "CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, TÜGVA ve İBB arasında olan idari bir konuyu siyasallaştırıyor. CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ne yapmak istemektedir? Gençleri linç mi edeceksiniz Canan Hanım? Zaten militanınız gibi davranan zabıtalarınız, arkadaşlarımızı darbetti. Günü gününe kirasını ödediğimiz binaya çökecek misiniz Canan Hanım? Dün zabıtanız, bugün partilileriniz kira sözleşmesi devam eden binamıza tabiri caizse çökmeye kalktılar. Canan Kaftancıoğlu, geldiğiniz marjinal öğretilerde vandallıkla çapulculuk bir ahlak olmuş olabilir. Ama biz TÜGVA'lı gençler ne hakkımızı yediririz ne de sizin tehditlerinize boyun eğeriz. CHP İl Başkanı TÜGVA'nın neyinden rahatsız? Dinini ve milletini seven bir gençlik yetiştirmesinden mi? On binlerce gencimize Kur'an ve siyer eğitimi vermesinden mi? On binlerce gencimizin bilim insanı olarak yetiştirilmesinden mi? Teknofest'te Türkiye birincisi çıkarmasından mı rahatsız? Canan Kaftancıoğlu, neden rahatsızsınız? ve neden sürekli yalan söylüyor, insanları provoke ediyorsunuz. Nerede o tahliye kararı? CHP'li İBB'ye karşı hakkını savunan biziz. Çiğnediğiniz hukuka ve kanunlara sahip çıkmaya çalışan biziz" diye konuştu.

Eminoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: "İçerideki bilgisayarlarımızı, yazıcılarımızı, bütün printerlarımızı tabiri caizse gasbettikleri için içeride kalemle işte şu kağıtlara basın açıklamamızı yazmak zorunda kaldık. Bunların zihniyeti budur. Bunlar yalancıdır, bunlar iftiracıdır, gaspçıdır ve bunlar çökme zihniyetini devam ettirmektedir. Bu zihniyeti biz yüzyıllardır biliyoruz burada. ve bu zihniyete karşı mücadelemizi son nefesimize kadar inşallah devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

"BİZ BİRİLERİNİN DOLDURUŞUNA GELİP ORTAMI PROVOKE ETMİYORUZ"CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, açıklamasının ardından tekrar binanın önüne geldi. CHP Kaftancıoğlu, TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu'nun basın açıklamasını dinledikten sonra basın mensuplarına ikinci kez açıklama yaptı. Kaftancıoğlu, "Biraz önce açıklama yapan genç kardeşlerimi ben büyük bir dikkatle dinledim. Şöyle bir cümle kurdular. 'Canan Kaftancıoğlu, yalan söylüyor, tahliye belgesi nerededir? diye' Cumhuriyet Halk Partisi'nin genci olmak demek, halk için mücadele etmek demektir. Haklı mücadele etmek demek, boş ezberlenmiş cümlelerle biraz önce olduğu gibi slogan atmak değil, bilgiyle, belgeyle halkı vatandaşı aydınlatmak demektir. Bakın biz slogan atmıyoruz. Birilerinin dolduruşuna gelip ortamı provoke etmiyoruz. Sevgili genç kardeşim, orası gençlerin olsun, zaten biz bunun için mücadele ediyoruz" diye konuştu.

AK PARTİ İSTANBUL'DAN CHP ÖRGÜTLERİNİN ADALAR'DAKİ ZORBALIĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMAAK Parti İstanbul İl Başkanlığı, CHP'li İBB'nin mahkeme kararına aykırı bir şekilde zorla tahliye etmeye çalıştığı Adalar'daki TÜGVA İlçe Temsilciliği'nde yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada; "Söz konusu yer, 2018'de İBB ile Türkiye'nin Gençlerine hizmet etmek amacıyla 10 yıllığına Borçlar Yasası kapsamında kiralanmış bir yerdir. Ev sahibi kiracı ilişkisi mevcuttur. Bir gece ansızın İBB zabıtalarının gönderilerek zorla tahliye ettirilmek istenmesi hukuka aykırıdır. Resmi sözleşmeye rağmen CHP örgütleri güvenlik memuru gibi kullanılarak gençlerimize saldırmaktadır. Burası bir hukuk devletidir. Siz; CHP Devleti zannetmiş olabilirsiniz ancak o devirler geride kaldı. Farkına varın artık." denildi.

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, Büyükada, TÜGVA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Büyükada'daki tahliye gerginliği: CHP ve TÜGVA'dan açıklama - Son Dakika


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