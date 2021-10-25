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BÜYÜKÇEKMECE'DE BAŞIBOŞ İNEKLER TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTTI - Son Dakika

BÜYÜKÇEKMECE'DE BAŞIBOŞ İNEKLER TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTTI

25.10.2021 12:16

100 Karayolu'nda başıboş ilerleyen inekler, trafiği birbirine katarken, sürücülere zor anlar yaşattı.

BÜYÜKÇEKMECE D-100 Karayolu'nda başıboş ilerleyen inekler, trafiği birbirine katarken, sürücülere zor anlar yaşattı.

Büyükçekmece'de Güzelce Sapağı yakınlarında kime ait oldukları bilinmeyen dört inek, D-100 karayolunun karşı tarafına geçerken sürücüler önlerine çıkan hayvanları görünce hızlarını düşürüp yanlarından geçmek zorunda kaldı. İnekler karşı tarafa geçtikten sonra bir süre D-100 kenarında yürümeyi sürdürdü. İnekler tekrar karayoluna çıkarken sürücüler yol ortasında kaza yapmamak için durmaya başladı. Bu sırada motosikleti ile giden Eren Güleryüz, aniden duran trafikte hızını düşürmek için fren yaptı. Yağışın da etkisi ile dengesini yitiren Güleryüz düşerek, hafif şekilde yaralandı.

BÜYÜKÇEKMECE'DE BAŞIBOŞ İNEKLER TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTTI
BÜYÜKÇEKMECE'DE BAŞIBOŞ İNEKLER TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTTI
BÜYÜKÇEKMECE'DE BAŞIBOŞ İNEKLER TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTTI
BÜYÜKÇEKMECE'DE BAŞIBOŞ İNEKLER TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTTI
BÜYÜKÇEKMECE'DE BAŞIBOŞ İNEKLER TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTTI

D-100 Karayolu, Büyükçekmece, İnek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BÜYÜKÇEKMECE'DE BAŞIBOŞ İNEKLER TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BÜYÜKÇEKMECE'DE BAŞIBOŞ İNEKLER TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTTI - Son Dakika
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