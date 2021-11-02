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Büyükçekmece'de depodan hurda çaldıkları öne sürülen şüpheliler yakalandı - Son Dakika

Büyükçekmece'de depodan hurda çaldıkları öne sürülen şüpheliler yakalandı

02.11.2021 10:20
Büyükçekmece'de depodan hurda çaldıkları öne sürülen şüpheliler yakalandı

Büyükçekmece'de bir depodan hurda otomobil parçalarını çaldıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Büyükçekmece'de bir depodan hurda otomobil parçalarını çaldıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen ay Kumburgaz Mahallesi'ndeki bir depodan, yaklaşık 200 bin lira değerinde hurda otomobil parçalarının çalınmasına ilişkin başlattıkları çalışmalar kapsamında, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Şüphelilerin kimliğini belirleyen ekipler, 31 Ekim'de Esenyurt'ta düzenledikleri operasyonda, H.K ve T.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Büyükçekmece, Hisarcık, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de depodan hurda çaldıkları öne sürülen şüpheliler yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükçekmece'de depodan hurda çaldıkları öne sürülen şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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