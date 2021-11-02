Büyükçekmece'de depodan hurda çaldıkları öne sürülen şüpheliler yakalandı - Son Dakika

Şüphelilerin kimliğini belirleyen ekipler, 31 Ekim'de Esenyurt 'ta düzenledikleri operasyonda, H.K ve T.K'yi gözaltına aldı.

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen ay Kumburgaz Mahallesi'ndeki bir depodan, yaklaşık 200 bin lira değerinde hurda otomobil parçalarının çalınmasına ilişkin başlattıkları çalışmalar kapsamında, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Büyükçekmece 'de bir depodan hurda otomobil parçalarını çaldıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

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