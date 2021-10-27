Büyükçekmece'de içme suyu havzasına yapılan kaçak yapılara geçit verilmiyor - Son Dakika

- Büyükçekmece'de içme suyu havzasına yapılan kaçak yapılara geçit verilmiyor

İSTANBUL - Büyükçekmece Belediyesi, Büyükçekmece Gölü mutlak koruma havzasında yapılan 25 kaçak yapıyı daha çevik kuvvet ve zabıta ekiplerinin gözetiminde yıktı.

İstanbul'un en önemli içme suyu kaynaklarından olan ve kente yıllık 100 milyon metreküp içme suyu sağlayan Büyükçekmece Gölü mutlak koruma havzasında yapılan kaçak yapılara geçit verilmiyor.

Büyükçekmece Belediyesi, kaçak yapıldığı tespit edilen 25 yapıyı daha çevik kuvvet ve zabıta ekiplerinin gözetiminde yıktı.

25 kaçak yapı yıkıldı

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesindeki Büyükçekmece Gölü mutlak koruma havzasında yapılan kaçak yapılara geçit vermeyen belediye önceki gün 25 yapının yıkımını gerçekleştirirken, bölgeye yerleştirilen konteynerler de kaldırdı.

Büyükçekmece Kararağaç Mahallesi Eskice mevkisinde imarsız ve kaçak inşa edilen 25 yapıyı tespit eden Büyükçekmece Belediyesi, yapı sahiplerine yaptığı tebligatın ardından zabıta müdürlüğü ekipleri gözetiminde yıkım işlemini gerçekleştirdi.

İstanbul'un hayat damarlarından olan Büyükçekmece Gölü çevresinde içme suyu kaynaklarını korumak için mücadele veren Büyükçekmece Belediyesi, 2018 yılında ve 2019 yerel seçimleri öncesinde kaçak olarak yapılan 52 yapıyı yıkmıştı.

"İçme suyu havzasını korumaya kararlıyız"

Büyükçekmece Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Büyükçekmece sınırları içerisinde kaçak yapılaşmaya müsaade edilmeyeceğini belirterek, "İstanbul'un en önemli içme suyu toplama havzasını korumakta kararlıyız. Bugüne kadar göstermiş olduğumuz kararlılığı aynı şekilde sürdüreceğiz" denildi.