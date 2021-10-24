Büyükçekmece'de iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Büyükçekmece'de bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Ekim'de Hürriyet Mahallesi Tepecik Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana gelen hırsızlık iddiasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlığı, olay yerine ikiz plaka araçla gelen maskeli, eldivenli 4 şüphelinin gerçekleştirdiğini belirledi.

Aracın kiralık olduğu anlaşılırken, aracı kiralayanların hırsızlık şüphelileri D.Y. ve Z.A.Ş. olduğu tespit edildi. Şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Kiralık aracın takip sistemi üzerinden yapılan incelemede, şüphelilerin çalınan alkolleri Esenyurt'ta bir markete sattığı belirlendi.

Belirlenen adreste yapılan aramalarda suç unsuru 50 şişe alkol ele geçirildi ve iş yeri yetkilisi F.T. yakalandı.

Sorgulamada, şüpheli D.Y.'nin "yağma, hırsızlık, 6136 SKM" gibi suçlardan kaydının olduğu ve "yağma" suçundan aranmasının bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen F.T. serbest bırakılırken D.Y. ve Z.A.Ş. adli makamlarca tutuklandı.