BÜYÜKÇEKMECE'DE KÖPEĞİ SURATINDAN BIÇAKLADILAR - Son Dakika

Köpeğin yaralı bir şekilde kendisini besleyen esnafın yanına geldiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber-Kamera Erol DEĞİRMENCİ İSTANBUL, (DHA)- Büyükçekmece'de, esnafın beslediği 'Sarı' isimli köpek, kimlikleri bilinmeyen 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 10 Ekim Pazar saat 01.00 Büyükçekmece'deki bir dükkanın önünde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde 2 kişi, esnafın beslediği 'Sarı' isimli köpeği suratından bıçakladı. Yüzü kanlar içinde tatlı satılan iş yerinin önüne gelen Sarı, çalışanlar tarafından hızla veterinere götürüldü. Köpeğin yğüzüne 6 dikiş atıldı.

DURUMU İYİ

Çevredeki güvenlik kameralarına da yansıyan saldırı olayının faillerinin hala yakalanamadığını belirten esnaf, saldırganların bir an önce yakalanmasını istiyor. 'Sarı'nın da durumunun iyi olduğu söyleyen esnaf dikişlerin 4 gün sonra alınacağını söylüyor.

GÜVENLİK KAMERASI

Görüntülere 2 kişinin iş yerinin önünden geçmesi, birinin bıçağını hazırlaması ve Sarı'nın yeniden dükkanın önüne gelip düşmesi yer alıyor.

BAKTIM KAN REVAN İÇİNDE

Yaşananları anlatan iş yeri sahibi Mustafa Durmaz, 'Biz akşam burada çalışıyorduk. Köpek müşterilerin arasında geziyor, müşteriler onu seviyor. Bir şekilde buradaki herkes ile kaynaşmış. Milletin çocukları gelip, seviyor. Gece saatlerinde 2 şahıs vardı. Onlarla herhalde bir sorun oldu. Onlar bunu kızdırdı ya da başka bir şey oldu. Buradaki vale arkadaşlar, 'Köpeğe bir şey oldu' dediler. Geldim, baktım kan revan içinde. Gözünden kan geliyor. Gözünün kenarından bıçaklanmış. Biz arabaya bindirdik. Hemen veterinere götürdük. Şu anda iyi. Tedavisi devam ediyor. 4 gün sonra dikişleri alınacak dedi.