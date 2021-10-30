Büyükçekmece'de kuyumcuya silahlı saldırı düzenleyen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Büyükçekmece'de kuyumcuya silahlı saldırı gerçekleştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Ekim'de akşam saatlerinde Mimaroba Mahallesi Çarmıklı Caddesi'ndeki bir kuyumcuya silahlı saldırı olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, iş yerinin camları ve tabelasında 10 kurşun izi olduğunu tespit etti. İş yeri sahibi T.Ç. yapılan görüşmede, şüphelilerin beyaz renkli lüks marka bir araçla gelerek ateş edip kaçtıkları, şüpheliler Ö.A. ve Ş.Ö. ile husumetli oldukları anlaşıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinin incelemesinin ardından aynı gün şüpheliler Ö.A. ve Ş.Ö., Fatih Mahallesi'nde yapılan çalışmalar sonucunda olayda kullandıkları ruhsatsız tabancayla yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "6136 Sayılı Kanuna muhalefet", "mala zarar verme" ve "tehdit" suçlarından tutuklandı.