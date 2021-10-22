Büyükelçi Amanlıyev, NEVÜ'yü ziyaret etti - Son Dakika

Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'i ziyaret etti, üniversitedeki Türkmenistanlı öğrenciler ile buluştu.

NEVÜ'den yapılan açıklamaya göre, Aktekin, makamında ağırladığı Amanlıyev'e, NEVÜ'nün fiziki yapılanması, akademik, idari personel ve öğrenci sayısı ile ilgili bilgi verdi.

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) hedefleri doğrultusunda üniversite olarak farklı ülke ve üniversiteleriyle yürüttükleri çalışmaları anlatan Aktekin, "Üniversitemizde ülkemizin dört tarafından öğrencilerimiz ile birlikte farklı kültürlere sahip 45 ülkeden 703 uluslararası öğrencimiz eğitim görmekte. Uluslararasılaşma adına hedefimiz, anlaşmalı olduğumuz ülke üniversiteleri sayımızı büyükelçilerimizin de destekleriyle arttırmak." ifadelerini kullandı.

NEVÜ'nün uluslararası öğrencilere yönelik çalışma ve desteklerinin memnuniyet verici olduğunu kaydeden Amanlıyev ise büyükelçilik olarak Türkmenistan ile Türkiye arasında her alanda olduğu gibi üniversiteler arasında yürütülebilecek iş birliklerine de destek olmak istediklerini vurguladı.

Amanlıyev, daha sonra NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezi Karavezir Konferans Salonu'nda Türkmenistanlı öğrenciler ile bir araya geldi.

Programında konuk büyükelçiye, Büyükelçilik Ataşesi Merdan Annageldiyev de eşlik etti.