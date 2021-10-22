Üye Girişi
Büyükelçi Amanlıyev, NEVÜ'yü ziyaret etti - Son Dakika

Büyükelçi Amanlıyev, NEVÜ'yü ziyaret etti

22.10.2021 12:28
Büyükelçi Amanlıyev, NEVÜ'yü ziyaret etti

Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'i ziyaret etti, üniversitedeki Türkmenistanlı öğrenciler ile buluştu.

Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'i ziyaret etti, üniversitedeki Türkmenistanlı öğrenciler ile buluştu.

NEVÜ'den yapılan açıklamaya göre, Aktekin, makamında ağırladığı Amanlıyev'e, NEVÜ'nün fiziki yapılanması, akademik, idari personel ve öğrenci sayısı ile ilgili bilgi verdi.

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) hedefleri doğrultusunda üniversite olarak farklı ülke ve üniversiteleriyle yürüttükleri çalışmaları anlatan Aktekin, "Üniversitemizde ülkemizin dört tarafından öğrencilerimiz ile birlikte farklı kültürlere sahip 45 ülkeden 703 uluslararası öğrencimiz eğitim görmekte. Uluslararasılaşma adına hedefimiz, anlaşmalı olduğumuz ülke üniversiteleri sayımızı büyükelçilerimizin de destekleriyle arttırmak." ifadelerini kullandı.

NEVÜ'nün uluslararası öğrencilere yönelik çalışma ve desteklerinin memnuniyet verici olduğunu kaydeden Amanlıyev ise büyükelçilik olarak Türkmenistan ile Türkiye arasında her alanda olduğu gibi üniversiteler arasında yürütülebilecek iş birliklerine de destek olmak istediklerini vurguladı.

Amanlıyev, daha sonra NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezi Karavezir Konferans Salonu'nda Türkmenistanlı öğrenciler ile bir araya geldi.

Programında konuk büyükelçiye, Büyükelçilik Ataşesi Merdan Annageldiyev de eşlik etti.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Semih Aktekin, Türkmenistan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyükelçi Amanlıyev, NEVÜ'yü ziyaret etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İndirime giren yağ izdihama neden oldu! Fiyatı duyanlar kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu 12:19 İndirime giren yağ izdihama neden oldu! Fiyatı duyanlar kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu Son dakika gündem olayları! 12:01 Son dakika gündem olayları! En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı 12:00 En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı
Adana'da evinde ölü bulunan genci, kardeşi öldürmüş 11:48 Adana'da evinde ölü bulunan genci, kardeşi öldürmüş Orman muhafaza memuru genç kadın, 5 metrelik mesafeden ayıyla özçekim yaptı 11:32 Orman muhafaza memuru genç kadın, 5 metrelik mesafeden ayıyla özçekim yaptı Kurusıkıdan çıkan kurşunla yönetmenin ölümüne sebep olan oyuncu Alec Baldwin'in gözyaşları döktüğü anlar ortaya çıktı 11:08 Kurusıkıdan çıkan kurşunla yönetmenin ölümüne sebep olan oyuncu Alec Baldwin'in gözyaşları döktüğü anlar ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı 11:01 Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen ve Ali Koç iddiası: Ortada kaset var 10:28 Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen ve Ali Koç iddiası: Ortada kaset var

Son Dakika Haberleri
12:19 İndirime giren yağ izdihama neden oldu! Fiyatı duyanlar kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu
12:08 Galatasaray puanları topluyor ama yetmez! Avrupa tehlikesi hala devam ediyor
12:01 Son dakika gündem olayları!
12:00 En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı
11:59 ABD Başkanı Joe Biden'den Tayvan tepkisi: Tayvan'ı Çin'e karşı koruyacağız
11:58 Ünlü yönetmeni yanlışlıkla öldüren Alec Baldwin'in 2017 yılında yaptığı paylaşım viral oldu
11:35 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Günlük 2 bin kişinin geldiğini düşünürsek, çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız
11:34 Miralem Pjanic'dan takım arkadaşlarına moral: Galatasaray'ı yeneceğiz
11:10 Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek
11:04 Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi
Meteoroloji merakla beklenen haritaları paylaştı! Bugün 2-4 derece artan sıcaklıklar pazar akşamından sonra ciddi şekilde düşecek Meteoroloji merakla beklenen haritaları paylaştı! Bugün 2-4 derece artan sıcaklıklar pazar akşamından sonra ciddi şekilde düşecek         
12:31
Galatasaray puanları topluyor ama yetmez! Avrupa tehlikesi hala devam ediyor Galatasaray puanları topluyor ama yetmez! Avrupa tehlikesi hala devam ediyor         
12:09
ABD Başkanı Joe Biden'den Tayvan tepkisi: Tayvan'ı Çin'e karşı koruyacağız ABD Başkanı Joe Biden'den Tayvan tepkisi: Tayvan'ı Çin'e karşı koruyacağız         
12:00
Ünlü yönetmeni yanlışlıkla öldüren Alec Baldwin'in 2017 yılında yaptığı paylaşım viral oldu Ünlü yönetmeni yanlışlıkla öldüren Alec Baldwin'in 2017 yılında yaptığı paylaşım viral oldu         
11:58
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Günlük 2 bin kişinin geldiğini düşünürsek, çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Günlük 2 bin kişinin geldiğini düşünürsek, çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız         
11:36
Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek         
11:10
Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi         
11:04
Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir         
10:32
Son dakika: Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırıyor Son dakika: Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırıyor         
10:24
Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti         
09:31
Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu         
08:42
Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası sonrası Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındı Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası sonrası Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındı         
07:59
Oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu Oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu         
07:46
Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti         
18:56
AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım         
18:54
Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren açıklama: Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren açıklama: Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk         
16:04
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2021 12:34:23. #1.12#
SON DAKİKA: Büyükelçi Amanlıyev, NEVÜ'yü ziyaret etti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement