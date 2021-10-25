Büyükelçiliklerden, Osman Kavala açıklamasından sonra geri adım - Son Dakika

Büyükelçiliklerden, Osman Kavala açıklamasından sonra geri adım

Osman Kavala hakkında açıklama yapan büyükelçilikler, geri adım atarak Viyana Sözleşmesi'nin 41'inci maddesine riayet edeceklerini duyurdu.

Osman Kavala hakkında açıklama yapan büyükelçilikler, geri adım atarak Viyana Sözleşmesi'nin 41'inci maddesine riayet edeceklerini duyurdu. 18 Ekim'de Osman Kavala hakkında açıklama yayınlayan 10 büyükelçilikten, ABD, Hollanda, Kanada, İsveç, Finlandiya, Norveç ve Danimarka geri adım atarak, Viyana Sözleşmesi'nin 41'inci maddesine riayet edeceğini duyurdu. ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder" denildi. ABD'nin yaptığı paylaşımın ardından diğer ülkelerde ise ABD'nin paylaşımını paylaştı. (Mevlüt İşli/İHA)

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