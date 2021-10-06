Büyükşehir, 100 Günde 1000 Kilometre Yol Yaptı - Son Dakika

Manisalıların daha güvenli ve konforlu yollarda ulaşımlarını sağlamak, toz toprak yolları daha modern hale getirmek için özverili yol yapım çalışmaları gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı asfalt sezonunda önemli bir başarıya daha imza attı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, 17 ilçede sezon açılışından itibaren rekor bir çalışma gerçekleştirdi ve 1000 kilometrelik yolu asfaltla buluşturdu.

Halkımızın Refahı ve Mutluluğu için Çalışıyoruz

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, devam eden asfalt sezonu hakkında açıklamalarda bulundu. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin 4 şantiyesi, 260 aracı ve 320 personeli ile il genelinde gece gündüz demeden çalıştığını ifade eden Başkan Ergün, "Büyükşehir Belediyesi uhdesinde olan yollarda, ekiplerimiz yoğun bir mesai içerisindeler. Bugün itibariyle asfalt sezonu açıldığından beri 100 günde 1000 kilometrelik yolu yenilemiş bulunuyoruz. 17 ilçemizde yol yapım çalışması gerçekleştirdik. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak halkımızın refahı ve mutluluğu için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.