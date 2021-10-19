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BAŞKAN ZORLUOĞLU MUHTARLAR GÜNÜ'NÜ KUTLADI - Son Dakika

BAŞKAN ZORLUOĞLU MUHTARLAR GÜNÜ'NÜ KUTLADI

19.10.2021 10:34
BAŞKAN ZORLUOĞLU MUHTARLAR GÜNÜ'NÜ KUTLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlara verdiği önem doğrultusunda 19 Ekim tarihinin 2015 yılından itibaren Muhtarlar Günü olarak ilan edildiğini belirten Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlara verdiği önem doğrultusunda 19 Ekim tarihinin 2015 yılından itibaren Muhtarlar Günü olarak ilan edildiğini belirten Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı; "Demokrasi kültürümüzün ilk basamağını teşkil eden muhtarlarımız, devletimizin tüm kurumları ile mahalle sakinleri arasında önemli bir köprü görevi görmektedir. Fedakarca ve özveri içerisinde çalışan muhtarlarımız, vatandaşlarımızın sorunlarının çözüme kavuşturulmasında son derece büyük bir öneme sahiptir. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren 18 ilçemizde bulunan 704 mahallemizdeki muhtarlarımızla yol arkadaşlığı yapmaktayız. Mahalleleri için gecesini gündüzüne katarak çalışan muhtarlarımızla sık sık bir araya gelerek sorunların çözümü noktasında yoğun gayret göstermekteyiz. Sorunların yerinde tespitine verdiğimiz önem doğrultusunda, gittiğimiz ilçelerde muhtarlarımızın sorunlarını bizzat dinliyor, çözümü noktasında birlikte karar veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın muhtarlarımızla ilgili hassasiyeti, idareciler olarak hepimize örnek teşkil etmektedir. Geleceğin Trabzon'unu inşa etmek noktasında en önemli paydaşlarımız arasında yer alan muhtarlarımıza Büyükşehir Belediyemizin kapıları sonuna kadar açıktır. Şehrimizi daha ileri noktalara taşımak adına el ele vererek çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, demokrasimizin temel taşı, milletimizin güzide temsilcisi ve hizmetkarı muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tebrik ediyor, kendilerine aileleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum. "

TARİH : 19. 10. 2021

BAŞKAN ZORLUOĞLU MUHTARLAR GÜNÜ'NÜ KUTLADI

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum BAŞKAN ZORLUOĞLU MUHTARLAR GÜNÜ'NÜ KUTLADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAŞKAN ZORLUOĞLU MUHTARLAR GÜNÜ'NÜ KUTLADI - Son Dakika
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