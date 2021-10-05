BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEKİRDAĞ'I TARIM VE HAYVANCILIĞIN BAŞKENTİ YAPTI

Kurulduğu günden bu yana, tarım ve hayvancılık alanında önemli ve ses getiren projeleri hayata geçiren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi; Çitçinin ve üreticinin yüzünü güldürerek, Tekirdağ'ın, Türkiye'nin tarım ve hayvancılık alanında lider kenti olmasını sağladı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, şehrin tarım ve hayvancılık alanındaki potansiyeli, çiftçi ve hayvan yetiştiricilerinin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda hayata geçirdiği projeler ile tarım ve hayvancılık alanında büyük bir atılım gerçekleştirdi. Bu projeler arasında yer alan toplam 7. 581. 919, 31 TL maliyete sahip Mera İyileştirme ve Yönetim Projesi, Baklagil Yem Bitkileri Ekiliş Alanlarının Genişletilmesi Projesi, Bağcılığı Geliştirme Projesi ile Arıcılığı Geliştirme Projesi'nin çiftçi ve hayvan yetiştiricilerine sağladığı maddi katkı 187. 579. 455, 00 TL oldu. Böylece söz konusu 4 projede 25 kat gelir elde edilmesine olanak sağlandı.

Doğru ve Stratejik Destekler, Yüksek Karlı Geri Dönüşler

Mera İyileştirme Projesiyle Verimlilik 4 Kat Arttırıldı

Dünyanın en ucuz yem kaynağı olarak kabul edilen meralardan daha fazla verim almak amacıyla 2015 yılında hayata geçirilen Mera İyileştirme ve Yönetim Projesi kapsamında il genelinde 126 mahallede, 6 yılda 113. 105 dekar mera alanına 2. 739. 850 kilo gübre atıldı. Bu sayede zamansız ve aşırı otlatma nedeniyle dekar başına 50 kilograma kadar düşen ot verimliliği en az 4 kat arttırılarak 200 kilogram seviyelerine çıkarıldı.

Elde Edilen Otun Değeri 29 Milyon TL'den Fazla

Bir diğer önemli proje olan Baklagil Yem Bitkisi Ekiliş Alanlarının Genişletilmesi Projesi kapsamında 2. 533 çiftçiye, Tekirdağ il genelinde ekilmek üzere 153. 794 kilogramı yem bezelyesi, 91. 969 kilogramı da Macar fiği olmak üzere toplam 245. 763 kilogram yem bitkisi tohumu dağıtımı yapıldı. Dağıtılan tohumlardan elde edilen kaliteli kaba yem miktarı 19. 589 ton, elde edilen otun değeri ise 29 Milyon TL'den fazladır.

Telli Terbiye Sistemiyle 2 Buçuk 3 Ton Arası Verim

Tekirdağ, Türkiye'de bağcılık açısından en önemli şehirler arasında yer alıyor. Şehirde çok eski ve köklü bir geçmişe sahip olan bağcılığa gereken önemi vermek için harekete geçen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Bağcılığı Geliştirme Projesi'ni hayata geçirdi. Şarköy İlçesinde 5 mahallede Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine üye 98 çiftçinin 283, 6 dekar bağ alanı telli terbiye sistemi projesinden faydalandırıldı. Projeden sonra telli terbiye sistemi kurulan alanlar her yıl yüzde 15 artışla, 283. 6 dekardan 433 dekara çıktı. Proje öncesinde dekardan 800 kg ile 1 ton arası üzüm alınabilirken, telli terbiye sistemi sayesinde artık 2. 5 ile 3 ton arasında verim alınabiliyor.

Türkiye'de Belediyelerce Uygulanmakta Olan En Büyük Proje

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Türkiye'deki belediyelerce uygulanmakta olan en büyük proje olma özelliğine sahip Arıcılığı Geliştirme ve Polinasyon Projesi kapsamında il genelinde 1. 138 kişiye beş yılda 22. 293 adet kovan dağıtımı gerçekleştirildi. Proje kapsamında kovan alan arı yetiştiricilerinden 982 kişi, 30 kovanlık işletme seviyesine ulaştı ve Arı Yetiştiricileri Birliği'ne üye oldular. 2021 yılında polinasyon yolu ile ayçiçeği bitkisi üretiminde 22. 293. 000 TL'lik verim artışı, 6 yılda dağıtılan toplam 22. 293 adet arı kovanının, polinasyon yolu ile ayçiçeği bitkisi üretiminde ise 75. 256. 200 TL'lik verim artışı sağlandı.

KADİR ALBAYRAK: "TEKİRDAĞ'I TARIM VE HAYVANCILIĞIN BAŞKENTİ YAPTIK"

Tarım ve hayvancılığın belirledikleri 5 temel vizyon arasında önemli bir yer tuttuğunu belirten Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Büyükşehir belediyesi olarak ilimizde tarım ve hayvancılık alanında var olan potansiyeli daha da yukarı taşımak için çok çalıştık. Türkiye'deki diğer büyükşehirlere örnek teşkil eden çok önemli projeleri hayata geçirdik, bu projelerden olumlu geri dönüşler aldık. Mera İyileştirme ve Yönetim Projemiz, Baklagil Yem Bitkileri Ekiliş Alanlarının Genişletilmesi Projemiz, Bağcılığı Geliştirme Projemiz ve Arıcılığı Geliştirme Projelerimizde üreticilerimizin 25 kat gelir elde etmesini sağladık. Tarım ve hayvancılık konusunda Tekirdağ'ın var olan potansiyelini ortaya çıkarıp verimli ve sürdürülebilir projeler ile destekleyerek şehrimizi, ülkenin önde gelen tarım kentleri arasına soktuk. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman çiftçimizin ve üreticimizin yanında olmaya, onların yüzlerini güldürmeye kentimizin her alanda kalkınmasına destek olacak projeleri halkımızla birlikte hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.