Büyükşehir'den Hacıhaliller Mahallesi'ne ziyaret - Son Dakika

Aksoy, ziyarette muhtar ve mahalle halkının talepte bulunduğu yerlerde inceleme yaparak, ilgili dairesine iletti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, mahalle muhtarı ve vatandaşların taleplerini yerinde inceleyip, çalışmanın koordine edilmesinde önemli rol oynuyor. Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Ergün Aksoy da bu kapsamda Şehzadeler ilçesi Hacıhaliller Mahallesi'ne ziyarette bulundu. Şehzadeler Muhtarlar Dernek Başkanı Şeref Ocaklıgil'in muhtarlık yaptığı mahallede, çalışma yapılması yönünde talepte bulunulan noktaları inceleyen Aksoy, aldığı notları ilgili dairesine iletti. Mahalle meydanında vatandaşlarla bir araya gelen Daire Başkanı Ergün Aksoy, Başkan Cengiz Ergün'ün selamlarını ileterek; Büyükşehir Belediyesi'nin devam eden çalışmaları hakkında bilgiler aktardı. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin ziyaretlerinin diğer mahallelerde de devam edeceği belirtildi.