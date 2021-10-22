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Büyükşehir'in Akademi Üniversitesi ders başı yaptı - Son Dakika

Büyükşehir'in Akademi Üniversitesi ders başı yaptı

22.10.2021 09:08
Büyükşehir'in Akademi Üniversitesi ders başı yaptı

Büyükşehir'e bağlı Akademi Üniversite, öğrencilere akademik çalışmalardan sosyal hayata, spordan kişisel gelişime kadar birçok alanda tam destek veriyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli'de üniversite eğitimi alan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine hem akademik çalışmalarına destek hem de sosyal, kültürel, sportif, zihinsel, sanatsal ve kişisel gelişimlerini desteklemek ve donanımlarını artırmak amacıyla birçok gençlik çalışmaları konusunda köprü oluşturuyor. Başvuruların sona ermesi ile birlikte eğitimlere katılmaya hak kazanan öğrenciler belirlendi ve hafta başı itibarıyla Genç Mekan Akademi Üniversite'de faaliyetler başladı.

ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ödüllü gençlik projesi Kılavuz Gençlik Modeli bünyesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın öncülüğünde üniversite öğrencilerine yönelik hayata geçirilen Genç Mekan Akademi Üniversite'de 2020/2021 eğitim öğretim yılının dönemi de dolu dolu olacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, üniversite öğrencilerine yönelik ücretsiz hizmet verecek Akademi Üniversite için son hazırlıkları tamamladı. Akademi Üniversite'de öğrenciler ders başı yaptı.

BİRÇOK ALANDA FAALİYET

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Genç Mekan Akademi Üniversite Birimi tarafından İzmit merkezde Ömerağa Mahallesi Şehabettin Bilgisu Caddesi No 51/1 İzmit Kocaeli adresindeki 5 katlı binadaki dersliklerde eğitimler verilecek. Öte yandan Kütüphane, Chat Cafe, Gastronomi Atölyesi, Fitness, Cep Sinema, atölye hizmetlerinin yanı sıra Söyleşiler, Kültürel Geziler, Yarışmalar, Doğa Yürüyüşleri, Kulüp Faaliyetleri, Sportif etkinlikler, Teknik Geziler ve Tematik Doğa Kampları düzenlenecek. Öğrenciler tüm bu imkanlardan ücretsiz olarak yaralanacak.

KOŞULSUZ, ŞARTSIZ ÜNİVERSİTELİ GENÇLERİN YANINDA

Kılavuz Gençlik Modeli çerçevesinde şekillenecek olan Akademi Üniversite programlarından Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi bünyesinde eğitim gören ve şehir dışında üniversite eğitimi görüp yazın Kocaeli'de ikamet eden tüm ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri yararlanabilecek. Üniversiteli gençlerin her alanda kendilerini geliştirmeleri için faaliyetler düzenleyecek olan merkezde, öğrencilerin sosyalleşmeleri, akademik ve teknik ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için de koşulsuz şartsız yanında olmaya devam ediyor.

AKADEMİK KARİYERLERİNE YÖN VERECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite gençlerinin akademik kariyerlerine destek vermek amacıyla hayata geçirdiği Akademi Üniversite, bu dönem 8 farklı alanda eğitim faaliyetlerini yürütecek. Buna göre Akademik Yazım ve Sunum Teknikleri, Ekonomi ve Finans Okulu, Genel İngilizce, İz Bırakanlar, Temel Arapça, Uluslararası Diplomasi Okulu, Ümrandan Uygarlığa, YDS - Yökdil 1. Grup ve 2. Grup olmak üzere 8 farklı alanda üniversite öğrencilerine önemli imkânlar sunulacak.

ÖĞRENCİ KULÜPLERİYLE DAHA GÜÇLÜ İLETİŞİM

Akademi Üniversite, dönem boyunca Kocaeli ve Gebze Teknik Üniversiteleri öğrenci kulüpleriyle koordineli olarak çalışmalar yapmaya devam edecek. Önceki dönemlerde öğrenci kulüpleriyle yapılan projeler artırılacak. Böylece Akademi Üniversite faaliyetlerinin daha kapsayıcı hale getirilmesi amaçlanıyor.

Büyükşehir'in Akademi Üniversitesi ders başı yaptı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Üniversite, Kocaeli, Lisans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Büyükşehir'in Akademi Üniversitesi ders başı yaptı - Son Dakika


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