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Büyükşehir Manisa'yı yeşillendirmeye devam ediyor - Son Dakika

Büyükşehir Manisa'yı yeşillendirmeye devam ediyor

26.10.2021 09:11
Büyükşehir Manisa'yı yeşillendirmeye devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa'nın daha yeşil olması, yeşil alan miktarının artması için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Bu kapsamda Kent Estetiği Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Karaçay Deresi yanındaki geniş alanda ağaçlandırma ve peyzaj çalışması başlattı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa'nın nefes alabilmesi için yürüttüğü yeşillendirme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşların daha çok yeşil alana sahip olması daha temiz bir hava ve daha ferah bir çevre için yürüttüğü çalışmalarla Manisa'nın yeşil alan miktarını her geçen arttırmaya devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Güzelyurt Mahallesi'nde yer alan Karaçay Deresi yanındaki geniş alanda ağaçlandırma ve peyzaj düzenlemesi çalışmaları başlattı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, çalışmaları yürüten Kent Estetiği Daire Başkanı Hakan Göktaş'tan bilgi aldı. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Ali Öztozlu, çalışan personellere çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Otomatik Sulama Sistemi Aktif Edilecek

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanı Hakan Göktaş, "Şu an burası 150 bin metrekarelik bir alanın 20 bin metrekarelik üst kısmında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Burasında yaptığımız temizlik çalışmaları sonrasında zemin tesviyesinden sonra da ağaçlarımızı diktik. Yarın da çim tohumlarını atmayı planlıyoruz. Alan içinde yaptığımız sondaj sonrasında otomatik sulama sistemini aktif edeceğiz. Hem çimlerimiz hem de dikmiş olduğumuz 300'den fazla ağacın sulaması bu sistemle yapılacak. Bu alan çok büyük bir alan. Bu alan Karaçay Deresi'ni takip ederek aşağıdaki 301 Maden Şehitliği Fidanlığı dediğimiz alandan, Polinas Lisesi'ne kadar olan alanı kapsıyor. Bu alanı temizledik ve peyzaj alanı olarak kazandırmanın gayretindeyiz. Yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla çimlerin büyümesiyle birlikte vatandaşlarımızın kullanımına yönelik güzel bir alan sunmuş olacağız" diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Karaçay, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Büyükşehir Manisa'yı yeşillendirmeye devam ediyor - Son Dakika


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