Büyükşehir ve MASKİ'den Emlakdere-Kayapınar Yoluna Neşter - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Emlakdere ve Kayapınar mahalleleri ile Organize Sanayi Bölgesine ulaşım sağlanan ve zamanla deformasyona uğrayan yolda alt ve üstyapı çalışması gerçekleştirecek. İlk olarak MASKİ Genel Müdürlüğü, aşırı yağışlı havalarda taşkın meydana gelmemesi amacıyla yağmur suyu hattı çalışması yapacak. Ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi, özellikle ağır tonajlı araçların sıklıkla kullanması nedeniyle tahribata neden olan yolda düzeltme ve iyileştirme çalışması gerçekleştirecek. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir ve Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay yolda incelemelerde bulundu.

"Vatandaşlarımızın yaşadığı sorunları çözeceğiz"

Yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, "Manisa Organize Sanayi Bölgesi ve Emlakdere, Kayapınar ve Gürle mahallemize hizmet veren, ticari işletmelerimizin de servis aldığı bir güzergah burası. Daha önceden tek şeritli olarak hizmet veren bu yolu bulvar haline getirmek için Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve MASKİ Genel Müdürlüğümüz ile birlikte çalışma yapmıştık. Ancak geçtiğimiz yıllarda yağışlı havaların etkisi ve ağır tonajlı araçların sık kullanması neticesinde yolda deformasyon meydana geldi. Vatandaşlarımızın talepleri ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda MASKİ Genel Müdürlüğümüz taşkınları sonlandırmak amacıyla yağmur suyu hattı yapacak. Bunu takiben, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı olarak düzeltme ve iyileştirme çalışmalarına başlayacağız. Vatandaşlarımızın sıkıntılarını kısa sürede çözeceğiz" dedi.