Üye Girişi
Büyükşehir yollarıyla vatandaşları birbirine bağlıyor - Son Dakika

Büyükşehir yollarıyla vatandaşları birbirine bağlıyor

21.10.2021 17:32
Büyükşehir yollarıyla vatandaşları birbirine bağlıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi il genelinde yapmış olduğu asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kırkağaç ilçesinde devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Kırkağaç ilçesinde yapılan yol çalışmasını yerinde inceledi. Ali Öztozlu'ya incelemesi sırasında Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya eşlik ederken, Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Can Doğan Cansever ve Kırkağaç Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan, Kırkağaç MHP İlçe Başkanı Halil Boğaz ve ilgili mahalle muhtarları da hazır bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, yaptığı incelemesi sırasında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Muhtarlar Memnuniyetlerini Dile Getirdi

Kırkağaç ilçesi Musahoca Mahalle Muhtarı Erdem Ekin, yolun yapılmasında emeği geçen başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Ekin, "Burası çok yoğun bir trafiğin olduğu yol. Yaklaşık 15-16 mahalleyi birbirine bağlıyor. Birçok mahalleyi birbirine bağladığı için yolun yapılması can ve mal güvenliği açısından çok iyi oldu. Herkese teşekkür ediyorum" dedi. Bademli Mahallesi Muhtarı Mustafa Köken, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu yol çalışmalarından memnuniyet duyduklarını belirterek, "Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetler, alt yapı olsun üst yapı olsun, bu zaman kadar görülmemiş hizmetlerdir. Yapılan her şeyden çok memnunuz" diye konuştu. Yağmurlu Mahalle Muhtarı Osman Zeybek, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden aldıkları hizmetleri mükemmel olarak değerlendirirken, "İlk olarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ederiz. Yollarımız geçen yıl kaplama olmuştu. Bu yıl da Musahoca-Küçükyaya-Yağmurlu arası sathi kaplama oldu. Almış olduğumuz hizmetlerden dolayı Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz" diye konuştu. Soma ilçesi Bayat Mahallesi Muhtarı İsmail Hakkı Özkan, yapılan çalışmalardan dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve ekibine teşekkürlerini iletirken, yapılan çalışmalardan memnuniyetini dile getirdi. Soma ilçesi Karakaç Mahallesi Muhtarı Bahattin Yılmaz, öncelikle yapılan çalışmalardan dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve çalışanlarına teşekkürlerini iletirken, "Gerçekten güzel bir çalışma. Yapılmasından dolayı mutluyuz" diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Hisarcık, Manisa, Soma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Büyükşehir yollarıyla vatandaşları birbirine bağlıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

13 bıçak darbesiyle öldürülen kişinin katili konuştu! Cinayetin sebebi para meselesi çıktı 17:23 13 bıçak darbesiyle öldürülen kişinin katili konuştu! Cinayetin sebebi para meselesi çıktı Dolar rekor kırdı, sosyal medya adeta yıkıldı! Paylaşımlar 17:18 Dolar rekor kırdı, sosyal medya adeta yıkıldı! Paylaşımlar "Güler misin, ağlar mısın" cinsinden Merkez Bankası faiz kararı sonrası muhalefet liderleri ateş püskürdü 16:23 Merkez Bankası faiz kararı sonrası muhalefet liderleri ateş püskürdü
Son Dakika! Esra Hankulu'nun ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi 16:05 Son Dakika! Esra Hankulu'nun ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti 15:54 Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Eski hakem Deniz Çoban, MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın kendisine yolladığı mesajı paylaştı 14:48 Eski hakem Deniz Çoban, MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın kendisine yolladığı mesajı paylaştı
Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi 14:38 Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi Son Dakika: Faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırdı 14:10 Son Dakika: Faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırdı

Son Dakika Haberleri
17:23 13 bıçak darbesiyle öldürülen kişinin katili konuştu! Cinayetin sebebi para meselesi çıktı
17:21 Kentin en işlek sokağında şaşırtan görüntü! Sıraya dizilen vatandaşlar dizi izler gibi kazayı izledi
17:17 Dolar rekor kırdı, sosyal medya adeta yıkıldı! Paylaşımlar "Güler misin, ağlar mısın" cinsinden
16:22 Merkez Bankası faiz kararı sonrası muhalefet liderleri ateş püskürdü
16:21 Cuma günü ortadan kaybolan Alzheimer hastası kayıp kadının cansız bedeni su kanalında bulundu
16:17 Eşi tarafından dövülerek öldürülen kadının cenazesinde yakını isyan etti: Saçının her teli için 10 adam almazsam
16:05 Son Dakika! Esra Hankulu'nun ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
16:04 Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren açıklama: Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk
15:54 Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti
15:47 Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatte yaşanan magazin olayları
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Tepkilerini dile getiren partililer ayrılma kararı aldı Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Tepkilerini dile getiren partililer ayrılma kararı aldı         
17:35
Kentin en işlek sokağında şaşırtan görüntü! Sıraya dizilen vatandaşlar dizi izler gibi kazayı izledi Kentin en işlek sokağında şaşırtan görüntü! Sıraya dizilen vatandaşlar dizi izler gibi kazayı izledi         
17:22
Aydın'da yağış sonrası oluşan çatlaklar halkı tedirgin etti Aydın'da yağış sonrası oluşan çatlaklar halkı tedirgin etti         
16:47
Eşi tarafından dövülerek öldürülen kadının cenazesinde yakını isyan etti: Saçının her teli için 10 adam almazsam Eşi tarafından dövülerek öldürülen kadının cenazesinde yakını isyan etti: Saçının her teli için 10 adam almazsam         
16:17
Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren açıklama: Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren açıklama: Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk         
16:04
Süt kazanında banyo yapmalarıyla gündem olan iki çalışan, beraat etti Süt kazanında banyo yapmalarıyla gündem olan iki çalışan, beraat etti         
15:37
Saldırıya uğrayan müzisyen konuştu! Erdal Erdoğan: Konunun ırkçılıkla alakası yok Saldırıya uğrayan müzisyen konuştu! Erdal Erdoğan: Konunun ırkçılıkla alakası yok         
14:43
2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı 2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı         
14:14
Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 16'ya düşürdü Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 16'ya düşürdü         
14:10
Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi         
14:09
İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle el ele pozunu paylaştı İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle el ele pozunu paylaştı         
13:29
RTÜK listeyi güncelledi! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak RTÜK listeyi güncelledi! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak         
12:26
Diyanet'in Diyanet'in "Baldızla zina nikahı bozar mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu         
12:02
Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı         
11:55
Bakan Koca'nın Bakan Koca'nın "Okullar kapanmayacak" çıkışı sonrası sosyal medyada istifa sesleri yükseldi         
11:05
Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti         
10:09
Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı         
09:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2021 17:38:33. #1.11#
SON DAKİKA: Büyükşehir yollarıyla vatandaşları birbirine bağlıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement