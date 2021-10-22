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Büyükşen çifti cinayetinde tutuklanan Afgan çobana adli kontrolle tahliye - Son Dakika

Büyükşen çifti cinayetinde tutuklanan Afgan çobana adli kontrolle tahliye

22.10.2021 17:29

KONYA'nın Karatay ilçesinde 3 yıl önce öldürülen Necla (54) ve Metin Büyükşen (55) çifti cinayetiyle ilgili tutuklanan Afganistan uyruklu çoban Abdulhamid Uzbek, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

KONYA'nın Karatay ilçesinde 3 yıl önce öldürülen Necla (54) ve Metin Büyükşen (55) çifti cinayetiyle ilgili tutuklanan Afganistan uyruklu çoban Abdulhamid Uzbek, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Olay, 3 Eylül 2018'de saat 22.00 sıralarında, İsmil Mahallesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. Kar maskeli kişi, kapısı açık olan Metin Büyükşen'e ait eve gird ve emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş etti. Evde bulunan çiftin kızları Büşra Büyükşen (24) de saldırganın dipçik darbesiyle baygınlık geçirdi. Öldü gibi davranan ve daha sonra yatak odasının penceresinden atlayıp, yoldan geçen komşularının aracına binen Büşra Büyükşen, jandarmaya giderek olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla-Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Pencereden atlayınca ayağında kırıklar oluşan Büşra Büyükşen, Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz başkanlığında cinayet dosyası geçen yıl kasım ayında yeniden ele alındı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 13 Temmuz günü düzenlenen operasyonda Abdullah Başdemir, sevgilisi Esra Taş ve bu çiftin aynı mahallede temasa geçtiği Zekeriya Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen'in de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin HTS kayıtları ile WhatsApp görüşmeleri de incelemeye alındı. Yapılan sorgulamada Esra Taş'ın, öldürülen Büyükşen çiftinin evlerine 500 metre mesafede bulunan komşularının oğlu Hüseyin K.'nin eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Esra Taş'ın, Hüseyin K.'nin, ailesinin baskısıyla kendisinden ayrıldığını ve bu nedenle o aileye zarar vermek istediğini, bu durumu sevgilisi Abdullah Başdemir'e anlattığı, Başdemir'in de para karşılığı 2 kişi kiralayıp, korkutup, zarar vermeleri için Hüseyin K.'nin evine gönderdiği öne sürüldü. Başdemir'in kiraladığı 2 kişinin kendilerine verilen adresi karıştırıp Hüseyin K.'nin ailesi yerine komşuları Büyükşen çiftini öldürdükleri belirtildi. Abdullah Başdemir ve Esra Taş, 'kasten öldürmeye azmettirme', Zekeriya Okşen ve Mustafa Okşen de 'kasten öldürmeye yardım etme' suçlarından tutuklandı.Soruşturmayı sürdüren jandarma ekipleri, olayın azmettiricisi olduğu ileri sürülen Abdullah Başdemir'in o dönem çiftliğinde çobanlık yapan ve daha sonra Konya'dan ayrılarak Ankara'ya giden Afganistan uyruklu Abdulhamid Uzbek'i, çobanlık yaptığı çiftlikte gözaltına aldı. Konya'ya getirilen Uzbek, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, basın mensuplarının 'Siz mi öldürdünüz?' sorusuna "Yanlış ağabey, Allah korusun" diye yanıt verdi. Uzbek, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürerken Uzek, bugün adli kontrol şartıyla tahliye oldu. Tutuklulardan Mustafa Okşen 17 Ağustos günü tutuklu bulunduğu cezaevinde geçirdiği rahatsız sonucu yaşamını yitirdi. Diğer şüpheliler Abdullah Başdemir, Esra Taş ve Zekeriya Okşen'in de tutukluk hallerinin devam ettiği belirtildi.


Büyükşen çifti cinayetinde tutuklanan Afgan çobana adli kontrolle tahliye
Büyükşen çifti cinayetinde tutuklanan Afgan çobana adli kontrolle tahliye
Büyükşen çifti cinayetinde tutuklanan Afgan çobana adli kontrolle tahliye
Büyükşen çifti cinayetinde tutuklanan Afgan çobana adli kontrolle tahliye
Büyükşen çifti cinayetinde tutuklanan Afgan çobana adli kontrolle tahliye
Büyükşen çifti cinayetinde tutuklanan Afgan çobana adli kontrolle tahliye
Büyükşen çifti cinayetinde tutuklanan Afgan çobana adli kontrolle tahliye
Büyükşen çifti cinayetinde tutuklanan Afgan çobana adli kontrolle tahliye
Büyükşen çifti cinayetinde tutuklanan Afgan çobana adli kontrolle tahliye

Abdulhamid Uzbek, Afganistan, Konya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Büyükşen çifti cinayetinde tutuklanan Afgan çobana adli kontrolle tahliye - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükşen çifti cinayetinde tutuklanan Afgan çobana adli kontrolle tahliye - Son Dakika
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