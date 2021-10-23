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BÜYÜKŞEN ÇİFTİ CİNAYETİNDE KATİL ZANLISI OLARAK TUTUKLANAN AFGAN ÇOBANA TAHLİYE - Son Dakika

BÜYÜKŞEN ÇİFTİ CİNAYETİNDE KATİL ZANLISI OLARAK TUTUKLANAN AFGAN ÇOBANA TAHLİYE

23.10.2021 03:59
BÜYÜKŞEN ÇİFTİ CİNAYETİNDE KATİL ZANLISI OLARAK TUTUKLANAN AFGAN ÇOBANA TAHLİYE

KONYA'nın Karatay ilçesinde 3 yıl önce öldürülen Necla (54) ve Metin Büyükşen (55) çifti cinayetiyle ilgili katil zanlısı olduğu iddiasıyla tutuklanan Afganistan uyruklu Abdulhamid Uzbek, adli kontrol kararıyla tahliye oldu.

KONYA'nın Karatay ilçesinde 3 yıl önce öldürülen Necla (54) ve Metin Büyükşen (55) çifti cinayetiyle ilgili katil zanlısı olduğu iddiasıyla tutuklanan Afganistan uyruklu Abdulhamid Uzbek, adli kontrol kararıyla tahliye oldu.

Olay, 3 Eylül 2018 günü saat 22.00 sıralarında, İsmil Mahallesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. Kar maskeli kişi, kapısı açık olan Metin Büyükşen'e ait eve girdi. Şüpheli, emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş etti. Evde bulunan çiftin kızları Büşra Büyükşen (24) de saldırganın dipçik darbesiyle baygınlık geçirdi. Öldü gibi davranan ve daha sonra yatak odasının penceresinden atlayıp, yoldan geçen komşularının aracına binen Büşra Büyükşen, jandarmaya giderek olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla-Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Pencereden atlayınca ayağında kırıklar oluşan Büşra Büyükşen, Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz başkanlığında cinayet dosyası geçen yıl kasım ayında yeniden ele alındı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 13 Temmuz günü düzenlenen operasyonda Abdullah Başdemir, sevgilisi Esra Taş ve bu çiftin aynı mahallede temasa geçtiği Zekeriya Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen'in de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin HTS kayıtları ile WhatsApp görüşmeleri de incelemeye alındı. Yapılan sorgulamada Esra Taş'ın, öldürülen Büyükşen çiftinin evlerine 500 metre mesafede bulunan komşularının oğlu Hüseyin K.'nin eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Esra Taş'ın, Hüseyin K.'nin, ailesinin baskısıyla kendisinden ayrıldığını ve bu nedenle o aileye zarar vermek istediğini, bu durumu sevgilisi Abdullah Başdemir'e anlattığı, Başdemir'in de para karşılığı 2 kişi kiralayıp, korkutup, zarar vermeleri için Hüseyin K.'nin evine gönderdiği öne sürüldü. Başdemir'in kiraladığı 2 kişinin kendilerine verilen adresi karıştırıp Hüseyin K.'nin ailesi yerine komşuları Büyükşen çiftini öldürdükleri belirtildi. Abdullah Başdemir ve Esra Taş, 'kasten öldürmeye azmettirme', Zekeriya Okşen ve Mustafa Okşen de 'kasten öldürmeye yardım etme? suçlarından tutuklandı.

Soruşturmayı sürdüren jandarma ekipleri, olayın azmettiricisi olduğu ileri sürülen Abdullah Başdemir'in o dönem çiftliğinde çobanlık yapan ve daha sonra Konya'dan ayrılarak Ankara'ya giden Afganistan uyruklu Abdulhamid Uzbek'i, çobanlık yaptığı çiftlikte gözaltına aldı. Konya'ya getirilen Uzbek, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, basın mensuplarının 'Siz mi öldürdünüz" sorusuna 'Yanlış ağabey, Allah korusun' diye yanıt verdi.Uzek, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

TAHLİYE OLDU

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürerken Uzek, bugün adli kontrol kararıyla tahliye oldu.. Tutuklulardan Mustafa Okşen 17 Ağustos günü tutuklu bulunduğu cezaevinde geçirdiği rahatsız sonucu yaşamını yitirdi. Diğer şüpheliler Abdullah Başdemir, Esra Taş ve Zekeriya Okşen'in de tutukluk hallerinin devam ettiği belirtildi.

BÜYÜKŞEN ÇİFTİ CİNAYETİNDE KATİL ZANLISI OLARAK TUTUKLANAN AFGAN ÇOBANA TAHLİYE
BÜYÜKŞEN ÇİFTİ CİNAYETİNDE KATİL ZANLISI OLARAK TUTUKLANAN AFGAN ÇOBANA TAHLİYE
BÜYÜKŞEN ÇİFTİ CİNAYETİNDE KATİL ZANLISI OLARAK TUTUKLANAN AFGAN ÇOBANA TAHLİYE
BÜYÜKŞEN ÇİFTİ CİNAYETİNDE KATİL ZANLISI OLARAK TUTUKLANAN AFGAN ÇOBANA TAHLİYE

Abdulhamid Uzbek, Afganistan, Konya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BÜYÜKŞEN ÇİFTİ CİNAYETİNDE KATİL ZANLISI OLARAK TUTUKLANAN AFGAN ÇOBANA TAHLİYE - Son Dakika


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SON DAKİKA: BÜYÜKŞEN ÇİFTİ CİNAYETİNDE KATİL ZANLISI OLARAK TUTUKLANAN AFGAN ÇOBANA TAHLİYE - Son Dakika
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