Üye Girişi
Büyükşen çiftinin cinayet zanlısı serbest bırakıldı - Son Dakika

Büyükşen çiftinin cinayet zanlısı serbest bırakıldı

22.10.2021 18:04
Büyükşen çiftinin cinayet zanlısı serbest bırakıldı

Konya'da 2018 yılında cinayete kurban giden Metin ve Necla Büyükşen çiftini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Abdulhamid U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya'da 2018 yılında cinayete kurban giden Metin ve Necla Büyükşen çiftini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Abdulhamid U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cinayetler, 3 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi 62. Sokak'ta bulunan müstakil bir evde işlendi. Edinilen bilgiye göre, Metin Büyükşen (55) ve Necla Büyükşen (54) çifti, eve giren yüzü maskeli bir saldırgan tarafından tüfekle vurularak öldürüldü, başına tüfeğin dipçiğiyle vurulan kızları Büşra Büyükşen ise olaydan ölü numarası yaparak yaralı kurtuldu. Olaydan sonra kaçan saldırgan aradan 3 yıl geçmesine rağmen bulunamamıştı.

Olayın üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen baba ve annesinin katil zanlısının bulunmaması üzerine Necla ve Metin Büyükşen'in doktor oğlu Osman Büyükşen bir televizyon programına çıkarak katilin yakalanması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istemişti. Cinayetin çözülebilmesi için Jandarma Genel Komutanlığınca özel olarak jandarma dedektifleri olan JASAT ekipleri görevlendirildi. JASAT ekipleri ve Konya İl Jandarma Komutanlığı tarafından Büyükşen çiftinin cinayet soruşturmasına ilişkin 13 Temmuz tarihinde çok sayıdaki adrese şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 25 kişi gözaltına alınırken, şahıslara ait ev ve araçlarında da arama yapıldı.

Soruşturma kapsamında, 25 şüpheli arasında bulunan Abdullah B. ve Esra T. Konya Adliyesine sevk edildi. Abdullah B. ve Esra T.'nin azmettirici oldukları iddia edilirken, şüphelilerin azmettirdiği ve firari olduğu öne sürülen cinayet zanlılarının yanlış eve girerek Büyükşen çiftini öldürdüğü iddia edildi. Yapılan sorgulamada Esra T.'nin öldürülen Büyükşen çiftinin evlerine 500 metre mesafede bulunan komşularının oğlu Hüseyin K.'nin eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Esra T.'nin, Hüseyin K.'nin, ailesinin baskısıyla kendisinden ayrıldığını ve bu nedenle o aileye zarar vermek istediğini, bu durumu sevgilisi Abdullah B.'ye anlattığı ve sevgilisinin de para karşılığı 2 kişi kiralayıp korkutup, zarar vermeleri için Hüseyin K.'nin evine gönderdiği öne sürüldü. Abdullah B.'nin kiraladığı 2 kişinin kendilerine verilen adresi karıştırıp Hüseyin K.'nin ailesi yerine komşuları Büyükşen çiftini öldürdükleri belirtildi.

Adli kontrol kararıyla serbest kaldı

Şüpheliler Abdullah B. ve Esra T. 'kasten öldürmeye azmettirme', Zekeriya O. ve Mustafa O. de 'kasten öldürmeye yardım etme' suçlarından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Adliyeye sevk edilen 1 şüpheli adli kontrol kararı, jandarmadaki 20 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Cinayete kurban giden Necla Büyükşen ve eşi Metin Büyükşen çiftinin cinayet şüphelisi olduğu iddiasıyla Ankara'da yakalanan Afganistan uyruklu Abdulhamid U. tutuklandı. 3 ay cezaevinde kalan Abdulhamid U. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - KONYA

Jandarma, Cinayet, Eylül, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Büyükşen çiftinin cinayet zanlısı serbest bırakıldı - Son Dakika


Son Dakika

Bir dönem gündeme oturan Büyükşen çifti cinayetinin Afgan uyruklu şüphelisi tahliye edildi 18:07 Bir dönem gündeme oturan Büyükşen çifti cinayetinin Afgan uyruklu şüphelisi tahliye edildi Mesut Özil, Premier Lig'e geri mi dönüyor? Newcastle United iddiası gündeme bomba gibi düştü 17:56 Mesut Özil, Premier Lig'e geri mi dönüyor? Newcastle United iddiası gündeme bomba gibi düştü Durmak bilmeden yükselen dolara AK Partili Şamil Tayyar'dan da tepki geldi: Mutlaka bir izahı olmalı 17:34 Durmak bilmeden yükselen dolara AK Partili Şamil Tayyar'dan da tepki geldi: Mutlaka bir izahı olmalı
Düğün günü altınları çalınan çifte güzel haber! Hırsız kameralardan kıskıvrak yakalandı 16:58 Düğün günü altınları çalınan çifte güzel haber! Hırsız kameralardan kıskıvrak yakalandı Gündem olan baldız fetvasıyla ilgili Diyanet'ten açıklama: Algı operasyonlarıyla zihinleri bulandırmaya çalışıyorlar 16:39 Gündem olan baldız fetvasıyla ilgili Diyanet'ten açıklama: Algı operasyonlarıyla zihinleri bulandırmaya çalışıyorlar İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu 15:35 İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu
Reza Zarrab yıllar sonra görüntülendi! Yeni bir isimle farklı bir işe başlamış 14:57 Reza Zarrab yıllar sonra görüntülendi! Yeni bir isimle farklı bir işe başlamış Feyza Aktan'ın, eski eşi Özcan Deniz'i tokatladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı 13:41 Feyza Aktan'ın, eski eşi Özcan Deniz'i tokatladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
18:17 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
18:06 Bir dönem gündeme oturan Büyükşen çifti cinayetinin Afgan uyruklu şüphelisi tahliye edildi
18:05 Acılı baba oğlunu öldüren gelininden şikayetçi olmadı: Defalarca uyardım, kimseden şikayetim yoktur
17:56 Mesut Özil, Premier Lig'e geri mi dönüyor? Newcastle United iddiası gündeme bomba gibi düştü
17:33 Durmak bilmeden yükselen dolara AK Partili Şamil Tayyar'dan da tepki geldi: Mutlaka bir izahı olmalı
17:29 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
17:22 Canlı yayındaki çirkin teklife kayıtsız kalamadı! Ece Üner, kendini tutamayıp bağırdı: Çocuklar mal değildir
17:20 Kardeşinin gol atmasından korkuyor! Balotelli bu kez de girdiği iddiayla gündeme geldi
16:57 Pucca lakaplı fenomen ve yazar attığı tweet sebebiyle 5 ay hapis cezası aldı
16:55 Fenerbahçeli futbolcular umduklarını bulamadı! Alkış beklerken, taraftarın ıslık tepkisiyle kahroldular
Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri         
18:18
Acılı baba oğlunu öldüren gelininden şikayetçi olmadı: Defalarca uyardım, kimseden şikayetim yoktur Acılı baba oğlunu öldüren gelininden şikayetçi olmadı: Defalarca uyardım, kimseden şikayetim yoktur         
18:05
Çocuğunun üstünde sigara söndüren babayla ilgili verilen karar mahkeme ve bakanlığı karşı karşıya getirdi Çocuğunun üstünde sigara söndüren babayla ilgili verilen karar mahkeme ve bakanlığı karşı karşıya getirdi         
17:36
Canlı yayındaki çirkin teklife kayıtsız kalamadı! Ece Üner, kendini tutamayıp bağırdı: Çocuklar mal değildir Canlı yayındaki çirkin teklife kayıtsız kalamadı! Ece Üner, kendini tutamayıp bağırdı: Çocuklar mal değildir         
17:23
Fenerbahçeli futbolcular umduklarını bulamadı! Alkış beklerken, taraftarın ıslık tepkisiyle kahroldular Fenerbahçeli futbolcular umduklarını bulamadı! Alkış beklerken, taraftarın ıslık tepkisiyle kahroldular         
16:55
Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti         
16:29
Meteoroloji sıcaklığın 10 derece birden düşeceğini bildirdi! Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar bekleniyor Meteoroloji sıcaklığın 10 derece birden düşeceğini bildirdi! Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar bekleniyor         
15:08
Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi         
14:09
Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde         
12:42
İndirime giren yağ izdihama neden oldu! Fiyatı duyanlar kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu İndirime giren yağ izdihama neden oldu! Fiyatı duyanlar kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu         
12:19
En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı         
12:00
Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek         
11:10
Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi         
11:04
Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı         
11:01
Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti         
09:31
Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu         
08:42
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2021 18:41:19. #1.11#
SON DAKİKA: Büyükşen çiftinin cinayet zanlısı serbest bırakıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement