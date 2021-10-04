Buz Pateni Federasyonu Başkanı Sn Gökhan Özdemir Akademisyenlerimiz ve Öğrencilerimiz ile Söyleşi Gerçekleştirdi Yeni - Son Dakika

Üniversitemiz, Tekirdağ Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve Buz Pateni Federasyonu'nun Tekirdağ ilinde buz sporlarının tanırlılığının arttırılması ve geliştirilmesi adına imzaladıkları protokol için üniversitemize gelen Buz Pateni Federasyonu Başkanı Sn. Gökhan ÖZDEMİR Yüksekokul akdemisyenlerimiz ve öğrencilerimiz ile söyleşi gerçekleştirdi.

Söyleşinin modaretörlüğünü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Başkanı ve Buz Pateni Federasyonu yönetim kurulu üyesi Sn. Doç. Dr. Süleyman Erim ERHAN gerçekleştirdi. Buz pateni federasyonunun faaliyetleri, lisasnslı sporcuların sayısı ve sporun tanırnırlılığının arttırılması için yapılan faaliyetler, ülkemizdeki tesis sayıları ve Avrupa-Dünya klasmanında tesislerin yeri gibi konuların konuşulduğu söyleşi oldukça verimli geçti.

Söyleşi sonunda Yüksekokul Müdürümüz Sn Prof. Dr. İlker ÖZMUTLU katılımlarından dolayı Sn. Gökhan ÖZDEMİR'e katılımlarından dolayı teşekkürlerini ileterek plaket takdim etti.