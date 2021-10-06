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ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in tahliye talebi reddedildi - Son Dakika

ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in tahliye talebi reddedildi

06.10.2021 13:21
ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in tahliye talebi reddedildi

ABD vatandaşı olduktan sonra Alpaslan Demir olan ismini değiştiren ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi olduğunu kabul eden David Keynes'in "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yargılandığı davada, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

ABD vatandaşı olduktan sonra Alpaslan Demir olan ismini değiştiren ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi olduğunu kabul eden David Keynes'in "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yargılandığı davada, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık David Keynes ve avukatı katıldı.

Sanık Keynes'in savunmasının ardından söz alan avukatı Abdurrahman Bayramoğlu, müvekkilinin tahliyesini istedi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Ara kararlarını açıklayan mahkeme heyeti, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumuna nazaran kuvvetli suç şüphesinin varlığına işaret eden somut olgu ve kanıtlar bulunması, suçun katalog suçlardan olması, öngörülen cezanın alt ve üst sınırının kaçma kuşkusunu somutlaştırması, tutuklama sebep ve koşullarında herhangi bir değişiklik bulunmaması nedenleriyle sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Tanık Mehmet Candan'ın talimat yoluyla ifadesinin alınabilmesi için Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne müzekkere yazılmasına hükmeden heyet, usulüne uygun tebligat yapılmasına rağmen duruşmaya katılmadığı gerekçesiyle gazeteci İsmail Saymaz hakkında zorla getirme kararı çıkardı.

Gizli tanık "Karadeniz"in beyanının tespiti için yeniden terör suçlarına bakan Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne müzekkere yazılmasına karar veren heyet, SEGBİS ile kayıt altına alınan duruşmanın çözümü yaptırıldıktan sonra faydalılık raporu alınması için KOM Şube Müdürlüğü'ne yazı yazılmasına hükmetti.

Heyet, sanık avukatının, sanığın tanık koruma kanunundan yararlanması, duruşmanın kapalı yapılması ve ABD'ye giderken aldığı Greencard'ın mahiyetinin sorulması hususundaki taleplerinin reddini kararlaştırırken, sanık avukatının beyanı dikkate alınarak, sanığın bildikleri hususunda yeniden beyanlarının tespiti için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasını karara bağladı.

Duruşma sonrası mahkeme önünde basın mensuplarına konuşan sanık avukatı Abdurrahman Bayramoğlu, tutukluluk devam kararına tepki gösterdi.

Avukat Bayramoğlu, " Türkiye'de artık görülüyor ki etkin pişmanlık hükümleri hiçbir işe yaramıyor. İstediklerine uyguluyorlar, istemediklerine uygulamıyorlar. ABD'den kalkıp kendi isteğiyle aylarca uğraşıp Türkiye'ye gelen adam tutuklu yargılanmaya devam ediyor. Müvekkil ifadelerinde isimler verdi. İstediklerini yazıyorlar, istemediklerini yazmıyorlar. Artık böyle demek ki. Duruşmanın kapalı yapılmasını istemiştim. Onların da bizim gibi düşündüklerini zannettim. Bundan sonra her şey açık." ifadelerini kullandı.

Fetullahçı Terör Örgütü, Tam Gemi Şok Denemeleri, ByLock, Lisans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in tahliye talebi reddedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in tahliye talebi reddedildi - Son Dakika
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