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Çad heyetinden Karabük Üniversitesine ziyaret - Son Dakika

Çad heyetinden Karabük Üniversitesine ziyaret

25.10.2021 17:11
Çad heyetinden Karabük Üniversitesine ziyaret

Batı Akademisi Rektörü Prof. Dr. Mahamat Barka ve Encemine Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahamat Saleh Daoussa Haggar, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ile bir araya geldi.

Batı Akademisi Rektörü Prof. Dr. Mahamat Barka ve Encemine Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahamat Saleh Daoussa Haggar, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ile bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Polat, akademik iş birliği görüşmeleri kapsamında Çad'dan gelen heyeti makamında ağırladı.

Encemine Üniversitesi Rektörü Haggar, Çad'daki liseli öğrencilerin daha çok Türkiye'de okumak istediğini belirterek, desteklerinden ötürü Polat'a teşekkür etti.

Rektör Polat da Çad heyetini KBÜ'de görmekten mutlu olduğunu belirterek, "Burası sizin de eviniz. Çad'da nasıl yabancılık çekmediysem, sizin de burada bu şekilde düşünmeniz, aramızdaki ilişkinin en iyi düzeyde olduğunu gösteriyor. Kapımız, sizlere her zaman açık." ifadesini kullandı.

Heyetler, daha sonra akademik iş birliği, Çad'dan yeni gelecek öğrencilerin durumu ve ortak yapılabilecek akademik etkinlikler konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Hediye takdiminin ardından heyet, kampüsü gezdi.

Ziyarette, KBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Prof. Dr. Mücahit Coşkun ve Prof. Dr. İzzet Açar, Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Öğr. Gör. Oya Çepni Önalan, Uluslararası Öğrenciler Ofisi Koordinatörü Öğr. Gör. Kerim Tanış ile KBÜ Genel Sekreteri Lütfü Köm ve üniversitede okuyan Çad'lı öğrenciler hazır bulundu.

Encemine, Karabük, Rektör, Çad, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çad heyetinden Karabük Üniversitesine ziyaret - Son Dakika


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