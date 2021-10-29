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Cadde üzerinde satırlı bıçaklı kavga - Son Dakika

Cadde üzerinde satırlı bıçaklı kavga

29.10.2021 16:36
Cadde üzerinde satırlı bıçaklı kavga

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde aralarında husumet bulunan 2 kişi arasında başlayan tartışma, birden bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde aralarında husumet bulunan 2 kişi arasında başlayan tartışma, birden bıçaklı kavgaya dönüştü. Şahıslardan biri pideciden aldığı satırla, diğeri ise döner bıçağı ile cadde üzerine adeta terör estirdi. Şahısların ellerindeki kesici aletle caddede koşmaları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün Körfez ilçesi Ağadere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında husumet bulunan A.D. ile Mustafa G., cadde üzerinde karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşü. A.D. tarafından darp edilen Mustafa G., babasını arayarak olayı anlattı. A.D., Mustafa G.'nin olay yerine gelen babasına da saldırdı. Ardından olay yerine Mustafa G.'nin ağabeyi Yasin G. geldi. Babası ve kardeşinin darp edildiği görerek öfkelenen Yasin G., cadde üzerindeki pideciden aldığı satır ile A.D.'nin yüzünü kesti. Yaralanan A.D. ise kavganın daha da büyümesiyle cadde üzerindeki başka bir işe yerinden döner bıçağı alarak, Yasin G.'nin üzerine koştu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. A.D., Yasin G.'nin üzerine koştuğu sırada bölgeye gelen polis ekipleri olaya hemen müdahale etti. Şahıslar gözaltına alındı.

Olay ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Öte yandan caddenin en işlek olduğu saatlerde meydana gelen olay sebebiyle vatandaşlar panikle sağ sola kaçıştı. Şahısların ellerindeki kesici aletlerle caddede koşmaları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. - KOCAELİ

Cadde üzerinde satırlı bıçaklı kavga
Cadde üzerinde satırlı bıçaklı kavga
Cadde üzerinde satırlı bıçaklı kavga
Cadde üzerinde satırlı bıçaklı kavga
Cadde üzerinde satırlı bıçaklı kavga

Kocaeli, Körfez, Polis, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cadde üzerinde satırlı bıçaklı kavga - Son Dakika


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