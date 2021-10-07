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Caddede drifte 6 bin 700 lira ceza - Son Dakika

Caddede drifte 6 bin 700 lira ceza

07.10.2021 09:54
Caddede drifte 6 bin 700 lira ceza

KONYA'da, otomobiliyle caddede drift yapan İ.Ş.'nin ehliyetine el koyulurken, 6 bin 700 lira ceza kesildi.

KONYA'da, otomobiliyle caddede drift yapan İ.Ş.'nin ehliyetine el koyulurken, 6 bin 700 lira ceza kesildi. Otomobil ise 2 ay trafikten menedildi.

Karatay ilçesi Eski Sanayi Sitesi'nde İ.Ş., otomobili ile cadde ortasında drift yaptı. Bu anlarda cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Ekipler, yerini tespit ettikleri İ.Ş.'nin ehliyetine 2 ay süreyle el koyup, 6 bin 700 lira ceza uyguladı. Otomobil ise 2 ay trafikten menedildi.


Caddede drifte 6 bin 700 lira ceza
Caddede drifte 6 bin 700 lira ceza
Caddede drifte 6 bin 700 lira ceza
Caddede drifte 6 bin 700 lira ceza

Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Caddede drifte 6 bin 700 lira ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Caddede drifte 6 bin 700 lira ceza - Son Dakika
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