ÇADIRDA DOĞAN ANTALYA'NIN KİTAP ŞÖLENİ 11'İNCİ KEZ KAPILARINI AÇIYOR - Son Dakika

ANTALYA'da ilki bir çadırda düzenlenen ve sürekli büyüyerek Cam Piramit'e taşınan, bu yıl 15- 24 Ekim'de 11'inci kez düzenlenecek Antalya Kitap Fuarı'na 234 yayınevi, 206 yazar katılacak. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat yangını nedeniyle 'Gelecek Bilgiyle Yeşerecek' sloganının ana tema olarak belirlendiğini, onur konuğunun ise tarihçi- yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı olacağını açıkladı.

Antalya'da ilki Muhittin Böcek'in Konyaaltı Belediye Başkanı olduğu dönemde başlatılan Antalya Kitap Fuarı, Antalya Büyükşehir Belediyesi organizasyonu olarak bu yıl 11'inci kez kapılarını açıyor. Geçen yıl pandemi nedeniyle düzenlemeyen fuarla ilgili Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bilgilendirme toplantısı düzenledi.

ÇADIRDAN DOĞAN BİR FUAR

Antalya için kültür ve sanatın önemine dikkati çeken Muhittin Böcek, "Konyaaltı Belediye Başkanlığı döneminde korsan kitap satışında Antalya'nın ilk sırada olması, okurların çok olduğu anlamına geldiği düşüncesiyle, 'Okumak Lazım' sloganıyla yola çıktık. Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı bir çadır, iki çadır, üç çadır derken fuarımızı belediye eliyle yapılan, okurlar ve ziyaretçi sayısının çok olduğu bir fuara dönüştürdük" dedi.

ANA TEMA 'GELECEK BİLGİYLE YEŞERECEK'

Fuarın yaşam mücadelesi verilen pandemi sürecinde ertelendiğini ve bu yıl 11'inci kez düzenleneceğini belirten Başkan Böcek, "Bu yılki sloganımız 'Gelecek Bilgiyle Yeşerecek'. Yine Altın Portakal'da olduğu gibi ana temamız Türkiye'nin en büyük yangınlarından biri olan Manavgat bölgesindeki yangını ana tema olarak seçtik" diye konuştu.

KİTAP ŞÖLENİ

Bu yılki fuara 234 yayınevi ve 206 yazarın katılım sağlayacağını belirten Başkan Böcek, fuar boyunca yazarların imza ve söyleşilerinin olacağını kaydetti. Antalya'nın yerel yazarlarının katılımına da çok önem verdiklerini anlatan Böcek, hiçbir zaman bir siyasi görüşe ait yazarların olduğu fuarlar değil, hangi görüşte olursa olsun bütün o yazarların bulunabileceği fuarlar düzenlediklerini de anlattı. Böcek, Antalya Kitap Fuarı olarak 19 ilçeyi de kapsayan bir kitap şöleni olduğunu söyledi.

ONUR KONUĞU İLBER ORTAYLI

15- 24 Ekim tarihleri arasındaki fuarın 10.00- 20.00 saatleri arasında ziyarete açık olacağını belirten Böcek, girişlerde ise aşı kartı ve HES kodu sorgulaması yapılacağını söyledi. Fuarın onur konuğunun ise tarihçi- yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı olacağını belirten Muhittin Böcek, tüm Antalyalıları Antalya Kitap Fuarı'na davet etti.