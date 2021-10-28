Çağatay, Yıldız'ı aldatıyor! - Yasak Elma 117. Bölüm - Son Dakika

Yasak Elma 117. Bölüm Özeti:

Yıldız, Çağatay ve Kumru ilişkisi için delil toplamaya devam ederken, Ender ve Asuman'ın başka planları vardır.

Yıldız, Çağatay ve Kumru'dan intikam almak için bambaşka bir yol izleyecektir.

Oyuncuları:

Şevval Sam

Eda Ece

Berk Oktay

Biran Damla Yılmaz

Murat Aygen

Ece Dizdar

Melisa Doğu

Barış Aytaç

Serkan Rutkay Ayıköz

Emre Dinler

Bahtiyar Memili

Yasmin Erbil

Erdal Bilingen

Vildan Vatansever

Kuzey Gezer

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