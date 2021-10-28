Çağatay, Yıldız'ı aldatıyor! - Yasak Elma 117. Bölüm - Son Dakika

Yasak Elma 117. Bölüm Özeti:
Yıldız, Çağatay ve Kumru ilişkisi için delil toplamaya devam ederken, Ender ve Asuman'ın başka planları vardır.
Yıldız, Çağatay ve Kumru'dan intikam almak için bambaşka bir yol izleyecektir.
Oyuncuları:
Şevval Sam
Eda Ece
Berk Oktay
Biran Damla Yılmaz
Murat Aygen
Ece Dizdar
Melisa Doğu
Barış Aytaç
Serkan Rutkay Ayıköz
Emre Dinler
Bahtiyar Memili
Yasmin Erbil
Erdal Bilingen
Vildan Vatansever
Kuzey Gezer
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