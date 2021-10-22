Çağdaş Sanatlar Galerisi kapıların 'Yer Değişimi' sergisi ile açıyor - Son Dakika

21. yüzyılda insanlığın maruz bırakıldığı yaşam sisteminin sonuçlarının ele alınacağı serginin açılışı, 26 Ekim Salı Günü yapılacak.

Kapılarını 2017 yılında "Salvador Dali/ Zodyak-Pantagruel" Sergisi ile açan Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi, korona virüs pandemisi nedeniyle ara verdiği sergilerine yeniden başlıyor. Odunpazarı'nda hayat sanat birlikteliğini sağlayan Çağdaş Sanatlar Galerisi, sanat serüvenine 'Yer Değişimi' adlı karma sergi ile kaldığı yerden devam edecek.

SERGİDE 14 SANATÇI YER ALACAK

İnsanın sebep olduğu çevresel sorunların yine insanı etkilemesi ve insanların yer değişi

mine yol açmasının bilimsel, felsefi ve sosyolojik bağlantılar kullanarak sanat yoluyla ifade edildiği karma sergide, 21. yüzyılda insanlığın maruz bırakıldığı yaşam sisteminin sonuçları ele alınıyor. Aydan Eraslan, Ahmet Algu, Burcu Nur Cengiz, Fuat Gökmen, Duru Elif Öztürk, Gizem Güler, Gökçe Hiçyılmaz, Hasan Çimenci, Hilal Yurttaş, Hilmi Özdemir, Özge Öner, Özge Tan, Rabia Karagüzel ve Yasin Aslan'ın eserlerinin yer alacağı karma sergide, grafik, resim, baskı resim, heykel, seramik heykel ve animasyon eserler bulunuyor. Küratörlüğünü Gülçin Karaca'nın yaptığı 'Yer Değişimi' adlı karma serginin açılışı 26 Ekim Salı günü saat 18.30'da yapılacak. 67 gün boyunca açık olacak sergi, 31 Aralık Cuma gününe kadar gezilebilecek.