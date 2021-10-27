Çağdaş Sanatlar Galerisi yolculuğuna 'Yer Değişimi' ile devam ediyor - Son Dakika

Çağdaş Sanatlar Galerisi, günümüzde yaşanan ekolojik krizlerin yol açtığı sorunların işlendiği 'Yer Değişimi' adlı karma sergi ile kapılarını açtı. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve çok sayıda sanatseverin katıldığı sergide yer alan eserler, büyük beğeni topladı.

14 sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi, 67 gün boyunca açık olacak. İnsanın sebep olduğu çevresel sorunların yine insanı etkilemesi ve insanların yer değişimine yol açmasının bilimsel, felsefi ve sosyolojik bağlantılar kullanarak sanat yoluyla ifade edildiği 'Yer Değişimi' sergisinde, 21. yüzyılda insanlığın maruz bırakıldığı yaşam sisteminin sonuçları ele alınıyor. Küratörlüğünü Gülçin Karaca'nın yaptığı 'Yer Değişimi' adlı karma sergide; Aydan Eraslan, Ahmet Algu, Burcu Nur Cengiz, Fuat Gökmen, Duru Elif Öztürk, Gizem Güler, Gökçe Hiçyılmaz, Hasan Çimenci, Hilal Yurttaş, Hilmi Özdemir, Özge Öner, Özge Tan, Rabia Karagüzel ve Yasin Aslan'ın eserleri yer alıyor. Grafik, resim, baskı resim, heykel, seramik heykel ve animasyon eserlerin bulunduğu serginin açılışına Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra küratör Gülçin Karaca, sergide eserleri bulunan sanatçılar ile çok sayıda sanatsever katıldı.

BAŞKAN KURT'TAN MASKE, MESAFE VE HİJYEN UYARISI

Serginin açılış konuşmasını yapan Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak pandemi

koşulları nedeni ile yaklaşık iki yıl kültürel ve sanatsal faaliyetlere ara verdiklerini söyledi. "Sanatın önemini vurgulamaya gerek yok, ama biz bu iki yıllık süre içerisinde birbirimizden çok uzaklaştık. Umarım kaynaşmayı, birlikte olmayı ve sağlıklı bir ortamda bir arada olmayı gerçekleştiririz. Şu anda Eskişehir'de yavaş yavaş kültürel ve sosyal faaliyetlerimizi hareketlendirme başladık. Maske, mesafe ve hijyene dikkat etmemiz gerekiyor" diyen Başkan Kurt, sergiye katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

"SANAT YAŞAMIN TAM İÇİNDE"

Sergi açılışında konuşan Gülçin Karaca, "Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a böyle güzel bir sergi salonuna sahip olmamızı sağladığı için ve burada olduğu için teşekkür ederim.Sergi organizasyonunda bize destek sağlayan ve profesyonelce çalışan Odunpazarı Belediye çalışanlarına, bize destek olan herkese teşekkürü bir borç bilirim" dedi. Serginin çıkış noktasının özellikle kentlerde devam eden büyüme ve kirliliğin doğanın el değmemiş alanlarına olan etkisi olduğunu ifade eden Karaca, sanatın yaşamdan ayrı bir alan olmadığını söyledi. Sanatın yaşamın tam içinde olduğunu kaydeden Karaca, "Sanat, toplumun sorunlarına bilimle birlikte çözümler üretir. Buradan yola çıkarak, animasyon, baskı, resim ve heykel sanatlarından oluşan toplamda 14 sanatçı ile ekolojik bir farkındalık yaratmayı amaçladık" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, Başkan Kurt ve sanatseverler sergiyi gezdi. Salonda bulunan eserleri inceleyen Başkan Kurt, sanatçılardan eserleri hakkında bilgi aldı. Sergide yer alan eserler, büyük beğeni topladı. Yer Değişimi adlı karma sergiyi gezmek isteyen vatandaşlar, 31 Aralık 2021 Cuma gününe kadar Çağdaş Sanatlar Galerisi'ni ziyaret edebilir.