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Çaldıkları klima motoru hırsızlara ağır geldi - Son Dakika

Çaldıkları klima motoru hırsızlara ağır geldi

27.10.2021 00:52

Çaldıkları klima motoru hırsızlara ağır geldi Olayı fark eden mahalleli hırsızları kovaladı Adıyaman'da bir iş yerinin klima motorunu çalıp daha sonra taşıyamayan iki hırsızı mahalle sakinleri sokak sokak kovaladı.

Çaldıkları klima motoru hırsızlara ağır geldi

Olayı fark eden mahalleli hırsızları kovaladı

ADIYAMAN - Adıyaman'da bir iş yerinin klima motorunu çalıp daha sonra taşıyamayan iki hırsızı mahalle sakinleri sokak sokak kovaladı.

Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen iki şahıs, Cumhuriyet Mahallesi Görme Engelliler Derneği yakınlarında bulunan Zeynal R'ye ait iş yerinin klima motorunu söktü. Klima motorunu bir süre taşıyarak götürmeye çalışan her iki şahıs yorulunca bu defa klima motorunu sürüklemeye başladı. Sokaktan gelen seslere uyanan mahalle sakinleri her iki şahsı fark ederek sokağa indi. Sokağa inen mahalle sakinlerini fark eden her iki şahıs klima motorunu bırakarak kaçmaya başladı. Hırsızlar ile mahalle sakinleri arasında ara sokaklarda kovalamaca yaşandı. Gecenin karanlığından faydalanan her iki şahıs, kaçarak kayıplara karıştı. Durum üzerine mahalle sakinleri olayı polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından klima motoru iş yeri sahibine teslim edildi. Polis ekipleri her iki şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Çaldıkları klima motoru hırsızlara ağır geldi
Çaldıkları klima motoru hırsızlara ağır geldi
Çaldıkları klima motoru hırsızlara ağır geldi
Çaldıkları klima motoru hırsızlara ağır geldi

Cumhuriyet Mahallesi, Adıyaman, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çaldıkları klima motoru hırsızlara ağır geldi - Son Dakika


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